Produkcja przemysłowa w Polsce

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła o 0,2% r/r w czerwcu br. po wzroście o 2,3% r/r w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja spadła o 1%.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 0,1% r/r w czerwcu 2025 r.; w ujęciu miesięcznym spadła o 1,1%.

Produkcja przemysłowa w strefie euro

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1,3% m/m w czerwcu 2025 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja spadła o 1% w tym ujęciu.

Konsensus rynkowy wynosił 0,7% spadku m/m dla strefy euro.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa wzrosła o 0,2% w strefie euro i o 0,5% w całej UE w czerwcu. Konsensus rynkowy wynosił 2,4% wzrostu r/r dla strefy euro.