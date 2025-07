Spadek wydatków na mięso i wędliny

W pierwszym kwartale tego roku polskie gospodarstwa domowe wydały blisko 4 mld zł na mięso, czyli o 1,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r., i ponad 5,2 mld zł na wędliny, czyli o 4,4 proc. mniej - podał „PB”. Dodał, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano 4,2-procentowy spadek wolumenu sprzedaży mięsa.

Najczęściej wybierany rodzaj mięsa

Gazeta wskazała, że najczęściej wybieranym rodzajem mięsa był drób, który znalazł się w co drugim koszyku zakupowym. Wieprzowinę kupiło 44 proc. gospodarstw domowych. Pod względem wartości sprzedaży udział drobiu wzrósł do 45 proc. (o 2 p.p.), a wieprzowiny spadł do 44 proc. (o 2 p.p.). Jednocześnie obniżyły się średnie ceny – kilogram drobiu potaniał o 74 grosze, a wieprzowiny o 19 groszy. Może to być efekt działań promocyjnych sieci handlowych oraz presji kosztowej w łańcuchu dostaw - zauważa dziennik.

Spadek sprzedaży wędlin

„W przypadku wędlin spadek był wyraźniejszy. Ilościowo wyniósł ok. 9 proc. Skurczyła się też wartość sprzedaży, choć średnia cena wzrosła o 1,5 zł za kilogram. Wskazuje to na utrzymującą się presję kosztową. Według danych YouGov najczęściej kupowanymi produktami w tej kategorii były parówki, kiełbasy tradycyjne i szynki. Te trzy grupy odpowiadały za niemal połowę całkowitej sprzedaży wędlin” - wskazała gazeta.

Wzrost rynku produktów roślinnych

„Puls Biznesu” zwrócił też uwagę, że w pierwszym kwartale wzrosła sprzedaż w segmencie produktów roślinnych zarówno w ujęciu wolumenowym – z 536 do 607 tys. kg – jak i wartościowym. Odnotowano ponad 11-procentowy wzrost rok do roku, do 26,2 mln zł. Motorami kategorii okazały się: roślinne zamienniki wędlin i produkty sojowe - czytamy.