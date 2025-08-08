Według oficjalnych danych w 2024 roku populacja Japonii zmniejszyła się o ponad 900 tys., co stanowi najwyższy spadek od 1968 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary.

Publiczny nadawca NHK podał, że zeszłoroczny spadek populacji Japonii był 16. z rzędu. Obecnie populacja w Kraju Kwitnącej Wiśni wynosi 124,3 mln osób z czego prawie jedna trzecie (30 proc.) to osoby wieku 65 lat i starsi.

Według nadawcy NHK najludniejszym miastem w Japonii było Tokio, które liczy 14 milionów mieszkańców.

Rośnie liczba imigrantów

Na początku stycznia tego roku liczba obcokrajowców w Japonii wynosiła 3,67 mln, co jest najwyższą wartością od rozpoczęcia gromadzenia danych w 2013 r. W starzejącym się społeczeństwie obywatele zagraniczni odgrywają nieodzowną rolę, ponieważ japońska gospodarka cierpi na chroniczny brak rąk do pracy. Imigranci wypełniają lukę niedoboru siły roboczej spowodowane starzeniem się społeczeństwa.

Według Banku Światowego Japonia ma drugą najstarszą populację na świecie, po Monako.

