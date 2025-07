Szacuje się , że na dzień 1 stycznia 2025 r. populacja Unii Europejskiej wynosiła 450,4 mln mieszkańców, czyli o 1 mln 70 tys. więcej niż w roku poprzednim. Był to czwarty rok z rzędu, w którym liczba ludności UE rosła, po spadku w 2021 r. spowodowanym skutkami pandemii COVID-19. – podaje Eurostat.

Jak zauważa europejski urząd statystyczny, zaobserwowany wzrost populacji można w dużej mierze przypisać wzmożonym ruchom migracyjnym po pandemii COVID-19. Od 2012 r. ujemny przyrost naturalny (więcej zgonów niż urodzeń) w populacji UE został przewyższony przez dodatnią migrację netto.

W szerszym ujęciu populacja UE wzrosła z 354,5 mln w 1960 r. do 450,4 mln w dniu 1 stycznia 2025 r., co stanowi wzrost o 95,9 mln osób. Tempo wzrostu populacji stopniowo zwalniało w ostatnich dekadach. W latach 2005–2024 populacja UE rosła średnio o około 0,9 mln osób rocznie, w porównaniu ze średnim wzrostem o około 3 mln osób rocznie w latach 60. XX wieku.

Największe populacje w UE

Liczba ludności krajów UE na dzień 1 stycznia 2025 r. wahała się od 83,6 mln w Niemczech do 0,6 mln na Malcie. Niemcy stanową obecnie 18,6 proc. populacji UE, Francja (15,2 proc.) i Włochy (13 proc.). Te trzy kraje stanowią prawie połowę (47 proc.) całkowitej populacji europejskiej Wspólnoty na dzień 1 stycznia 2025 r. Czwartym najliczniejszym narodem UE jest Hiszpania (10,9 proc. populacji UE).

Populacja Polski w 2025 r.

Populacja Polski nieustannie kurczy się od 2018 roku, gdy po raz ostatni odnotowano wzrost liczby mieszkańców. Mimo to Polska jest piątym najliczniejszym narodem w UE. W 2025 r. w Polsce mieszkało 36,5 mln osób, co stanowi 8,1 proc. populacji całej Wspólnoty. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to spadek o 123 tys. osób.

Największe spadki

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2025 r. 8 państw UE odnotowało spadek liczby ludności. Największe spadki odnotowały Łotwa (surowy wskaźnik całkowitej zmiany liczby ludności -9,9 na 1000 osób), Węgry (-4,7 na 1000 osób), Estonia (-3,4 na 1000 osób) i Polska (-3,37 na 1000 mieszkańców).

Największe wzrosty

Wśród 19 krajów UE, które odnotowały najwyższy wskaźnik wzrostu populacji, na czele znalazła się Malta (+19,1 na 1000 osób), a następnie Irlandia (+16,4 na 1000 osób) i Luksemburg (+14,7 na 1000 osób).