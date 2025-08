300 złotych na ucznia w roku szkolnym 2025/2026 z programu Dobry Start

W roku szkolnym 2025/2026 rodzice uczniów mogą ponownie skorzystać z programu Dobry Start, w ramach którego przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów, obejmuje uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Celem programu jest pomoc w sfinansowaniu kosztów rozpoczęcia roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, przyborów czy odzieży, choć środki nie są przypisane do konkretnych wydatków i nie wymagają rozliczenia. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Aby otrzymać świadczenie „Dobry Start” (300 złotych), wniosek trzeba złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z jednej z następujących platform:

aplikacja mobilna mZUS (na smartfony z Androidem i iOS),

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

e-bankowość – wiele banków oferuje w swoim systemie formularz uproszczony,

portal Emp@tia (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W formularzu należy podać dane dziecka (m.in. PESEL i adres szkoły), a także informacje o uczącej się osobie (wiek, niepełnosprawność, jeżeli dotyczy). W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności należy dołączyć skan dokumentu. Po zatwierdzeniu wniosku środki trafiają automatycznie na wskazany numer konta bankowego. Nie ma potrzeby wysyłania papierowych dokumentów.

800 złotych na ucznia w roku szkolnym 2025/2026 z programu Rodzina 800 plus

W roku szkolnym 2025/2026 na każde dziecko przysługuje także 800 złotych w ramach programu Rodzina 800 plus (w przypadku opieki naprzemiennej każdemu z rodziców przysługuje połowa świadczenia). 800 plus wypłacane jest corocznie na okres od 1 czerwca do 31 maja. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2025 roku. Osoby, które zrobią to później, np. w sierpniu, również otrzymają świadczenie, ale od miesiąca złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie 800 zł miesięcznie na dziecko w ramach programu Rodzina 800 plus, wniosek należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Możliwe ścieżki składania to:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

aplikacja mobilna mZUS (dostępna na smartfony z Androidem i iOS),

bankowość internetowa – wiele banków oferuje uproszczone formularze na swoich platformach,

portal Emp@tia (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W formularzu trzeba podać dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL), numer konta bankowego oraz okres, na który składa się wniosek - standardowo od czerwca 2025 do maja 2026. W przypadku opieki naprzemiennej na dziecko każdy rodzic składa oddzielny wniosek.

100 złotych na ucznia w roku szkolnym 2025/2026 w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą liczyć również na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100 złotych. Dodatek ten przeznaczony jest dla rodzin, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 764 zł. Wypłacany jest jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny lub uczestniczące w rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Stanowi on część zasiłku rodzinnego i nie jest przyznawany jako odrębne świadczenie.

Aby otrzymać dodatek w wysokości 100 zł na dziecko z tytułu rozpoczęcia nowego roku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego, konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek rodzinny, ponieważ dodatek ten jest jego integralną częścią. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

W formularzu wskazać trzeba:

dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL, typ placówki edukacyjnej),

informacje o dochodach rodziny (netto na osobę),

ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Wniosek na rok szkolny 2025/2026 można składać do 31 października 2025 roku. W przypadku spełnienia kryterium dochodowego (674 zł/os., 764 zł/os. przy niepełnosprawności), dodatek zostanie wypłacony automatycznie wraz z wypłatą zasiłku rodzinnego.

Nawet 1200 złotych na ucznia w roku szkolnym 2025/2026

W roku szkolnym 2025/2026 rodzice mogą uzyskać nawet 1200 zł na jedno dziecko w związku z rozpoczęciem nauki. Kwota ta jest możliwa dzięki połączeniu trzech świadczeń: 300 zł z programu Dobry Start, 800 zł z programu Rodzina 800 plus oraz 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który przysługuje jako element zasiłku rodzinnego, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności). W przypadku rodzin przekraczających próg dochodowy i nieuprawnionych do zasiłku rodzinnego, łączna kwota świadczeń wyniesie 1100 zł.