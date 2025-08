Raport Microsoft Research zatytułowany „Praca ze sztuczną inteligencją: pomiar wpływu sztucznej inteligencji generatywnej na rynek pracy ” ma na celu zbadanie, w jaki sposób szybkie przyjęcie sztucznej inteligencji generatywnej może wpłynąć na miejsca pracy.

Reklama

Aby ustalić, przy jakich czynnościach zawodowych ludzie najczęściej korzystają ze wsparcia sztucznej inteligencji, naukowcy przeanalizowali 200 tys. anonimowych konwersacji między użytkownikami z USA a serwisem Bing Copilot firmy Microsoft, wiodącym narzędziem firmy do tworzenia treści opartych na sztucznej inteligencji.

Zawody najmniej zagrożone sztuczną inteligencją

Wyniki raportu raczeni nie zaskakują. Badanie Microsoft Research wykazało, jeśli chcesz mieć stabilną karierę przez lata i nie konkurować o miejsce pracy z botem, powinieneś wybrać zawód, który wymaga głównie pracy fizycznej. Według raportu najmniej narażeni na zastąpienie sztuczną inteligencją są operatorzy koparek, dekarze, masażyści lub sprzątaczki.

Według badania Microsoft Research większość stanowisk z najniższymi ocenami przydatności AI to stanowiska robotnicze w transporcie, budownictwie, usługach, medycynie i stomatologii. Zawody te w dużej mierze opierają się na zadaniach, które zazwyczaj nie są zlecane AI, takich jak obsługa i naprawa pojazdów i sprzętu.

Oto 20 najlepszych zawodów bezpiecznych dla sztucznej inteligencji według Microsoft Research:

Operator pogłębiarki Operator mostów i śluz Operator stacji i systemu uzdatniania wody Odlewnik Operator sprzętu do układania i konserwacji torów kolejowych Operator kafara Posadzkarz Sanitariusz, sanitariuszka Operator łodzi motorowej Operator sprzętu do wyrębu Operator sprzętu do układania nawierzchni, brukarz Pokojówka i sprzątaczka Robotnik (ropa i gaz) Dekarz Operator sprężarek gazu i stacji pompowania gazu Pomocnik dekarza Monter opon, wulkanizator Asystent chirurga Masażysta Technik medyczny – okulistyczny

Inne zawody z pierwszej czterdziestki rankingu to operator wózka widłowego i ciągnika, murarz, zmywacz, pracownik utrzymania dróg, mechanik okrętowy, monter szyb samochodowych, malarz/tynkarz, czy pracownik zajmujący się usuwaniem materiałów niebezpiecznych.

Kto powinien obawiać się sztucznej inteligencji?

Zawody o najwyższych ocenach przydatności sztucznej inteligencji (AI) lub te, w których AI jest wykorzystywana najczęściej, to zawody oparte na wiedzy, które obejmują dostarczanie i przekazywanie informacji, takie jak informatyka i matematyka, wsparcie biurowe i administracyjne oraz sprzedaż.

„Odkryliśmy, że ludzie korzystają z Copilota do świadczenia usług związanych z wykonywaniem zadań związanych z wiedzą i robią to nieproporcjonalnie często w stosunku do odsetka zadań związanych z wiedzą w zatrudnieniu” – czytamy w raporcie.

Nie należy wyciągać pochopnych wniosków z badania

Naukowcy ostrzegają jednak przed wyciąganiem zbyt prostych wniosków dotyczących migracji pracowników. W ich ocenie stwierdzenie, że zawody, które w dużym stopniu pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez sztuczną inteligencję, zostaną zautomatyzowane, a tym samym doświadczą utraty pracy lub wynagrodzenia, to byłby błąd.

Autorzy zauważają, że ich dane nie odzwierciedlają szerszego wpływu nowych technologii na biznes, który często jest nieprzewidywalny. Jako przykład podają wprowadzenie bankomatów, które w dużej części zautomatyzowały podstawowe zadania bankowe, takie jak wypłaty i wpłaty gotówki. Wbrew oczekiwaniom wprowadzenie bankomatów nie wpłynęło na masową likwidację stanowisk kasjerów bankowych, a doprowadziło do wzrostu ich liczby, ponieważ banki otwierały więcej oddziałów po niższych kosztach, a kasjerzy skupiali się na budowaniu relacji z klientami, a nie na przetwarzaniu transakcji.

Źródło: Quartz