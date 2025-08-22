Czy to koniec problemów uczniów w komunikacji publicznej?

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego pojawiła się dobra informacja dotycząca sytuacji dzieci w transporcie publicznym, w tym komunikacji miejskiej. Choć przepisy nie zmienią się z dnia na dzień i na razie trzeba będzie nadal przestrzegać „starych” zasad, to jednak w perspektywie jest naprawdę korzystna zmiana, która w przyszłości wielu osobom zaoszczędzi niepotrzebnych trudności. Chodzi o potwierdzanie wieku dziecka korzystającego z ulgowego przejazdu. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów uczniowie muszą w takich przypadkach okazywać aktualną, przedłużoną na dany rok szkolny legitymację szkolną, a wieku nie mogą potwierdzić przy użyciu innego dokumentu. Rozwiązanie to nie koresponduje z funkcjonującym w Polsce aż do 18 roku życia obowiązkiem szkolnym. Upraszczając można powiedzieć, że wymaganie w transporcie publicznym okazania legitymacji szkolnej przedłużonej na dany rok szkolny jest niepotrzebnym utrudnieniem. Każde dziecko do ukończenia 18 roku życia musi bowiem na gruncie polskiego prawa być uczniem jakiejś szkoły. Wystarczające byłoby więc w tym wypadku potwierdzenie wieku przy użyciu jakiegokolwiek dokumentu.

Reklama

Reklama

Uczeń już nie będzie musiał wozić ze sobą legitymacji

Możliwości wprowadzenia takiego uproszczenia dotyczyła interpelacja poselska z 7 lipca 2025 roku (nr nr 10809), w której wskazano, że Zmiana prawa w taki sposób, aby ulga dla osób do ukończenia 18. roku życia przysługiwała na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek – analogicznie jak ma to miejsce w wielu innych krajach – wyeliminowałoby potrzebę pamiętania o corocznym przedłużaniu legitymacji, odciążyłoby szkoły i uczniów oraz zmniejszyłaby ryzyko nieprzyjemnych sytuacji w transporcie publicznym.

I jak się okazuje, Ministerstwo Infrastruktury nie ma nic przeciwko wprowadzeniu takich zmian i ma je w planach. W udzielonej odpowiedzi na interpelację wskazano, że jedną z planowanych zmian mają być zniżki dla dzieci i młodzieży na podstawie kryterium wieku, co pozwoli zrezygnować z obowiązku posiadania przez uczniów ważnej legitymacji szkolnej. Resort wyjaśnił, że wśród głównych założeń projektowanych zmian znajduje się m.in. ponowne ujęcie w jednym akcie prawnym zasad regulujących uprawnienia pasażerów do ulg ustawowych oraz uproszczenie sposobu poświadczania prawa do ulgi podczas zakupu czy kontroli. Jedną z rozważanych koncepcji w tym zakresie jest wprowadzenie ulgi dla dzieci i młodzieży w oparciu o kryterium wieku, co umożliwi rezygnację z konieczności posiadania przez uczniów ważnej legitymacji szkolnej. Dzieci i młodzież poświadczałyby wówczas uprawnienia do ulgi dowolnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek.

Jednak zmian nie da się wprowadzić z dnia na dzień. Wymaga to zarówno czasu, jak i dodatkowych środków finansowych. To dlatego proces wdrożenia ma być podzielony na etapy, a w pierwszej kolejności obejmie ulgi ustawowe w przewozach kolejowych.