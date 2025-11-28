W studiu Dziennika Gazety Prawnej podczas Forum Samorządowego w Zakopanem Zbigniew Bartuś rozmawiał z Marcinem Sałańskim, szefem komunikacji NextBike – największego operatora rowerów miejskich w Polsce. Tematem przewodnim były wyzwania i szanse związane z rozwojem transportu publicznego oraz rola, jaką w nowoczesnym ekosystemie komunikacyjnym mają do odegrania odpowiednio wykonane i obsługiwane rowery miejskie. Rozmowa dotyka zarówno stereotypów, jak i nowych trendów. Marcin Sałański zwraca uwagę na zmieniającą się dynamicznie mentalność Polaków oraz korzyści gospodarcze płynące z inwestycji w rowery miejskie.

Integracja rowerów miejskich z transportem publicznym: nowoczesne rozwiązania w polskich miastach

Jeszcze niedawno transport publiczny w Polsce kojarzył się głównie z autobusami, tramwajami czy – w wyjątkowych przypadkach – metrem. Tymczasem, jak podkreśla Marcin Sałański, coraz więcej samorządów decyduje się na pełną integrację rowerów miejskich z tradycyjnymi środkami komunikacji. Przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), gdzie rowery stały się oficjalną częścią taryfy transportowej i są dostępne dla mieszkańców na równi z innymi środkami transportu.

- Rower jest środkiem szybkiej komunikacji dla pieszego. Pieszy na rowerze to jest filozofia roweru publicznego – szybko się przemieścić, bo nie mam już czasu, żeby iść na piechotę albo łapać tramwaj - podkreśla Marcin Sałański, pokazując, jak rower miejski wypełnia lukę pomiędzy tradycyjnymi formami komunikacji a indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Takie rozwiązania funkcjonują także w Warszawie, gdzie system Veturilo uwzględniany jest w raportach transportowych miasta, oraz we Wrocławiu, gdzie rowery miejskie są zintegrowane z aglomeracją. Mimo tych sukcesów, wciąż istnieje stereotyp, wedle którego rower jest wyłącznie alternatywą dla osób bez samochodu czy miłośników sportu. Zdaniem Sałańskiego, czas na zmianę: „Od lat nie mamy zapisanego roweru w ustawie o transporcie publicznym, a jest to przy obecnych trendach w Unii Europejskiej bardzo istotne”.

Zdrowie i ekonomia: gospodarcze i społeczne korzyści rowerów miejskich – inwestycja, która się opłaca

Rozwój rowerów miejskich to nie tylko kwestia wygody czy ekologii, ale też wymiernych korzyści dla gospodarki i zdrowia mieszkańców. NextBike inwestuje w nowoczesne centra produkcyjno-logistyczne, m.in. w Warszawie, gdzie powstał jeden z pierwszych kompleksowych hubów w Europie. Polski oddział NextBike odpowiada za rozwój infrastruktury i technologii, produkując rowery nie tylko na rynek krajowy, ale też na eksport do zachodniej Europy.

- To jest działalność dla gospodarki i dla zdrowia mieszkańców, My m.in. odciążamy szpitale, bo ludzie zażywający ruchu rzadziej chorują. NextBike to są też tysiące miejsc pracy, które mogą generować rocznie 220 milionów euro zysku”, zaznacza Marcin Sałański, podkreślając wpływ rowerów miejskich na rozwój lokalny i poprawę jakości życia.

Nie bez znaczenia są także kwestie związane z zrównoważonym rozwojem i recyklingiem – rowery są odnawiane i ponownie wykorzystywane, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo materiałów oraz wspiera samorządy o mniejszych budżetach. W Warszawie działa linia produkcyjna zdolna do produkcji 150 rowerów dziennie, z których część trafia do miast europejskich, jak Norymberga czy Barcelona.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.