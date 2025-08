W ostatnim miesiącu ceny detaliczne paliw pozostawały na dość stabilnym poziomie, a pod koniec lipca nawet lekko spadły. Czy sytuacja ta utrzyma się także w sierpniu, czy jest to tyko cisza przed kolejnymi wzrostami cen paliw na stacjach?

Reklama

Reklama

Jak podaje portal e-petrol.pl, w ostatnim tygodniu lipca ceny detaliczne paliw na stacjach pozostały na stabilnym poziomie lub nawet lekko spadły. Cena benzyny Pb95 utrzymała się na średnim poziomie 5,85 zł/l, natomiast pozostałe paliwa lekko potaniały. Litr benzyny Pb98 kosztował przeciętnie 6,63 zł, co w porównaniu do poprzedniego tygodnia oznacza spadek o 2 grosze. Za olej napędowy kierowcy płacili średnio 6,04 zł/l, o jeden grosz mniej niż przez tygodniem, a gaz (LPG) kosztował średnio 2,65 zł/l i był o 4 grosze tańszy niż w poprzednim tygodniu.

Wkrótce ceny mogą rosnąć?

Jak widać ceny paliw na stacjach jak na razie utrzymują się na względnie stabilnym poziomie, jednak sygnały płynące z rynku hurtowego sugerują, że ta równowaga może wkrótce zostać zachwiana – zauważają eksperci portalu e-petrol.pl, dodając, że wzrosty w cennikach producentów, już są faktem.

„W sprzedaży hurtowej obserwujemy jednak wyraźne podwyżki: benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia o 2,93 proc., co oznacza ruch ceny w górę o 129,80 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 0,75 proc., czyli o 35,20 zł. Wzrosty te – choć umiarkowane – mogą w kolejnych dniach przełożyć się na rynek detaliczny, zwłaszcza że średnie marże operatorów wynoszą aktualnie 25 groszy na litrze benzyny 95 i 17 groszy na litrze diesla, co daje jeszcze pewien bufor, ale nie na długo” – czytamy na e-petrol.pl.

Także analitycy Reflex przewidują możliwych podwyżek cen paliw na stacjach benzynowych, W ich ocenie w okresie 4-8 sierpnia wzrost cen benzyny może wynieść do 3 - 5 gr/l., natomiast cena diesla i autogazu może utrzymać się na niezmienionym poziomie.

Prognoza cen paliw na najbliższy tydzień

Z prognozy e-petrol.pl na najbliższy tydzień wynika, że od 4 do 10 sierpnia 2025 r. detaliczna cena benzyny Pb 98 będzie kształtować się w przedziale 6,63–6,75 zł za litr. Za benzynę Pb95 kierowcy będą płacić od 5,85 do 5,96 zł/l, a oleju napędowego od 5,97 do 6,09 zł/l.

W przypadku gazu e-petrol.pl przywiduje, że cena pozostanie na poziomach z poprzedniego tygodnia w przedziale od 2,63 do 2,71 zł/l.

Reflex prognozuje, że w okresie 4-8 sierpnia paliwa na stacjach będą kosztowały średnio:

benzyny Pb95- 5,93 zł/l,

Pb98 - 6,70 zł/l,

oleju napędowego - 6,05 zł/l

autogazu - 2,71 zł/l.

Prognoza cen ropy na świecie

Goldman Sachs w niedzielę potwierdził prognozę cen ropy Brent, która w czwartym kwartale 2025 r. wyniesie średnio 64 USD za baryłkę – podał Reuters. Jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie szacuje, że w 2026 r. cena ropy spadnie do 56 USD. Goldman Sachs zastrzega jednak, że w związku z ostatnimi wydarzeniami spodziewa się coraz większego ryzyka dla swoich szacunków bazowych.

„Rosnąca presja na dostawy ropy naftowej objęte sankcjami ze strony Rosji i Iranu stwarza ryzyko wzrostu naszych prognoz cenowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę szybszą niż oczekiwano normalizację wolnych mocy produkcyjnych” – stwierdził bank inwestycyjny w nocie z 3 sierpnia.

Goldman zasygnalizował też ryzyko spadku prognozy średniego rocznego wzrostu popytu na poziomie 800 tys. baryłek dziennie w latach 2025–2026, ze względu na wzrost stawek celnych w USA, groźbę wprowadzenia dodatkowych taryf wtórnych i słabe dane dotyczące aktywności gospodarczej w USA.

Tymczasem OPEC+, czyli Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy, tacy jak Rosja, zgodzili się w niedzielę zwiększyć produkcję ropy naftowej o 547 tys. baryłek dziennie we wrześniu.

W godz. 01:15 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent kosztowały 69,27 dolarów za baryłkę, podczas gdy cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wynosiła 66,96 dolarów za baryłkę.

Źródło: e-petrol.pl, Reflex, Reuters