Pociąg z Polski do Chorwacji wkrótce ruszy? Resort ujawnił datę

Do końca maja ma się wyjaśnić kwestia uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Polski do Chorwacji - poinformował we wtorek dziennikarzy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystko zależy od międzynarodowych uzgodnień.