Nowość: EIC Jantar z Warszawy do Helu

Wśród nowości pojawią się sezonowe połączenia do popularnych miejscowości wypoczynkowych. Po raz pierwszy w tym roku ruszy pociąg EIC Jantar z Warszawy do Helu. Pasażerowie będą mogli skorzystać także z nowych połączeń Warszawa – Gdynia, zarówno w wersji Express Intercity (EIC), jak i ekonomicznej (IC Kuter). Z kolei nowy EIC Krakus pojedzie z Warszawy do Krakowa 30 kwietnia, a wróci 5 maja. Na tory wyjadą także m.in. pociągi EIC Kaszub (Kraków – Gdynia) oraz IC Laguna (Gdynia – Kraków).

Z Wrocławia do Gdyni i dalej – dłuższe kursy na majówkę

Część połączeń zostanie wydłużona. Pociąg EIC Ślęża pojedzie 2 maja z Wrocławia do Gdyni przez Warszawę, a w przeciwnym kierunku 5 maja. Z Gdyni do Zakopanego 3 i 4 maja będzie kursował EIC Morskie Oko. Składy IC Gałczyński i IC Swarożyc zostaną przedłużone do Świnoujścia.

Z Krakowa do Olsztyna, z Lublina do Szczecina – więcej połączeń w majówkę

Na czas długiego weekendu PKP Intercity planuje także kursy wydłużonych pociągów w relacjach m.in. Kraków – Olsztyn, Przemyśl – Świnoujście, Lublin – Bydgoszcz, Zielona Góra – Lublin, Gdynia – Łódź, Szczecin – Przemyśl i Lublin – Szczecin. Dodatkowe kursy uruchomione zostaną także m.in. na trasach Warszawa – Terespol, Wrocław – Kielce, Wrocław – Warszawa oraz Przemyśl – Kraków.

Majówka na dworcu z pomocą – informatorzy PKP Intercity wesprą podróżnych

PKP Intercity zapewnia, że w dniach wzmożonego ruchu (30 kwietnia oraz 2 i 4 maja) na największych dworcach będą obecni informatorzy mobilni, którzy pomogą pasażerom odnaleźć się w rozkładzie jazdy i na peronach.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w 2024 r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.