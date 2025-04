Święto w sobotę? Pracodawca musi oddać wolne

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, jeśli święto przypada w sobotę, która nie jest Twoim dniem pracy – pracodawca ma obowiązek wyznaczyć Ci inny dzień wolny. Proste? Teoretycznie tak, ale w praktyce bywa różnie – dlatego warto wiedzieć, kiedy i jak działać.

Dlaczego 3 maja 2025 to szansa na dodatkowy dzień wolny?

W 2025 roku 3 maja wypada w sobotę, czyli w dzień, w którym wiele osób i tak nie pracuje. Ale to właśnie w takich przypadkach wchodzi w grę możliwość odbioru dodatkowego dnia wolnego – w innym terminie. Nie dostaniesz go jednak z urzędu. Chociaż firmy coraz częściej same z góry wyznaczają konkretny dzień wolny za święto przypadające w sobotę, np. za 3 maja, to nie zawsze tak jest. W wielu przypadkach to pracownik musi sam zawnioskować o odbiór należnego wolnego.

Kiedy i jak złożyć wniosek o dzień wolny za 3 maja 2025?

Najlepiej zrobić to przed końcem kwietnia, zanim pracodawca zamknie plan urlopowy na maj. Niektóre firmy automatycznie dają wolne np. 2 maja (piątek), tworząc długi weekend. Ale jeśli nie – musisz sam zaproponować termin.

Wzór wniosku o odbiór dnia wolnego za święto w sobotę do pobrania

Wniosek o odbiór dnia wolnego za święto w sobotę pobierz plik

Wniosek możesz też napisać samodzielnie:

[Miasto, data]

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko / dział

Do: [nazwa firmy / działu kadr]

Wniosek o udzielenie dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy proszę o wyznaczenie dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę, 3 maja 2025 roku, Święto Konstytucji 3 Maja.

Proponowany termin odbioru dnia wolnego: [data, np. 6 maja 2025 r.]

Z poważaniem [Podpis pracownika]

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wybranego dnia?

Tak – pracodawca nie może odmówić samego wolnego, ale ma prawo wyznaczyć inny dzień niż proponowany przez pracownika. Decyzja należy do niego, jeśli wynika to z potrzeb organizacyjnych firmy.

Wniosek o odbiór dnia wolnego za święto w sobotę - co warto zapamiętać?