Chrenin: Musimy być gotowi na wszystko

Chrenin, cytowany przez białoruską agencję Biełta, nazwał "przećwiczenie planowania" użycia broni nuklearnej i Oresznika "ważnym elementem strategicznego odstraszania".

– Jak wymaga tego głowa państwa, musimy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszych zachodnich i północnych granicach i nie możemy spokojnie patrzeć na militaryzację oraz aktywność wojskową. Demonstrujemy naszą otwartość, pokojowe nastawienie, ale proch zawsze trzeba trzymać suchy – stwierdził w duchu propagandowej narracji "oblężonej twierdzy" Moskwy i Mińska.

Reżim straszy Polską

I w tym duchu kontynuował. Stwierdził, że Polska chce "wykorzystać" Zapad-2025, by przeprowadzić w tym czasie demonstrację siły.

– Najbardziej niepokoi decyzja polskiego dowództwa wojskowego o utworzeniu zgrupowania liczącego ponad 30–34 tys. żołnierzy. To już poważne zgrupowanie, według naszej oceny. Trzeba bardzo uważnie obserwować sytuację i reagować. Jeśli okażą jakąkolwiek agresję wobec Republiki Białorusi, mamy czym odpowiedzieć – pogroził.

Białoruś umacnia granice z NATO i Ukrainą

Chrenin poinformował również, że na granicy z krajami NATO i Ukrainą ukończono budowę czterech z pięciu planowanych rejonów umocnionych. Każdy składa się z dziesiątków "węzłów oporu', czyli linii okopów, transzei i "zębów smoka", a także konstrukcji do ukrywania żołnierzy i sprzętu wojskowego jak czołgi i armaty.

Już w 2023 r. ujawniono, że jeden z nich znajduje się w okolicach Kobrynia (około 50 km od granicy z Polską; mniej więcej na wysokości Białej Podlaskiej), a drugi w pobliżu Homla, około 20 km od granicy z ukraińskim obwodem czernihowskim. W środę Chrenin zdradził, że dwa kolejne znajdują się na granicy z Polską i Litwą – odpowiednio wokół Wołkowyska i Smorgoni.

– Podczas manewrów Zapad planujemy również w dwóch z pięciu rejonów (umocnionych – red.) przeprowadzić ćwiczenia naszych wojsk. Będą to kierunki wołkowyski i smorgoński, gdzie niewielkie pododdziały będą wykonywać praktyczne zadania w celu odparcia natarcia przeciwnika – mówił szef białoruskiego MON.

Manewry Zapad-2025

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2025 odbędą się w Białorusi od 12 do 16 września. Oczekuje się, że weźmie w nich udział około 13 tys. żołnierzy.

Pierwsze wagony z rosyjskimi żołnierzami przybyły na Białoruś w ubiegłym tygodniu. Kijów obawia się, że Rosjanie mogą spróbować je wykorzystać jako pretekst do koncentracji wojsk i ataku na Ukrainę od północy.