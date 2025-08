Rosja szykuje demonstrację siły. Niepokojący komunikat

Rosja zamknęła do soboty przestrzeń powietrzną nad poligonem w Kapustin Jarze w obwodzie astrachańskim. Oznacza to, że przeprowadzi tam test rakietowy. Komunikat w tej sprawie pojawił się zaraz po oświadczeniu rosyjskiego MSZ, że Moskwa nie czuje się już zobowiązana do przestrzegania Traktat INF. "To reakcja na antyrosyjską politykę państw NATO" – napisał na platformie X Dmitrij Miedwiediew.