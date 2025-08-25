Emerytura już w wieku 55 lat. To możliwe! Jednak trzeba spełnić pewne warunki. Jakie? Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Prawo do wcześniejszej emerytury nie przysługuje wszystkim pracownikom. Jest to przywilej zarezerwowany dla konkretnych grup zawodowych lub osób zatrudnionych w szczególnych warunkach. Jedną z form wcześniejszej emerytury jest emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa to forma wcześniejszej emerytury dostępna dla osób, które przepracowały co najmniej 15 lat po 2008 roku w zawodach obciążonych szczególnymi warunkami lub o szczególnym charakterze. Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury pomostowej jest posiadanie przez kobiety co najmniej 20-letniego stażu ubezpieczeniowego oraz ukończenie 55. roku życia, natomiast przez mężczyzn co najmniej 25-letniego stażu ubezpieczeniowego oraz ukończenie 60. roku życia.

W niektórych przypadkach możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego oraz przy krótszym niż 15-letnim stażu pracy w szczególnych warunkach. Pracownicy zawodowych ekip ratownictwa górskiego mogą przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu odpowiednio 50. roku życia (kobiety) i 55. roku życia (mężczyźni), pod warunkiem wykonywania tej pracy przez co najmniej 10 lat.

Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury pomostowej przez pracowników lotnictwa, hutników i maszynistów pojazdów trakcyjnych jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy w danym zawodzie. Warto dodać, że wraz z początkiem 2024 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych, które zniosły dotychczasowy wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku. Obecnie prawo do tego świadczenia przysługuje osobom, które wykonywały taką pracę po 31 grudnia 2008 roku.

Emerytura pomostowa a praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach oznacza wykonywanie zadań zawodowych, które ze względu na swoje specyficzne wymagania, mogą prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych u pracownika. Jest to praca w kopalniach, hutach, zakładach chemicznych, praca na wysokości, w warunkach narażenia na działanie czynników atmosferycznych, praca kierowców ciężarówek na długich trasach, praca w transporcie morskim, praca w szklarniach, przy użyciu środków ochrony roślin.

Emerytura pomostowa a praca o szczególnym charakterze

Osoby wykonujące zawody wymagające wyjątkowych umiejętności i odpowiedzialności, takie jak maszyniści, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych czy ratownicy medyczni, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. To prawo wynika z faktu, że wykonywanie tych zawodów wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej, która z wiekiem ulega naturalnemu osłabieniu. Praca o szczególnym charakterze, do której zaliczają się wymienione zawody, wiąże się z bezpośrednim wpływem na bezpieczeństwo innych osób. Z tego względu prawo polskie przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej dla osób wykonujących te odpowiedzialne zadania.

Emerytura pomostowa - ile wynosi w 2025 roku?

Emerytura pomostowa, jako świadczenie gwarantujące minimalny poziom życia, nie może być niższa niż obowiązująca minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Jej wysokość jest ustalana na tych samych zasadach co w przypadku emerytury powszechnej i podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jej wartość jest dostosowywana do zmian w kosztach życia.

Jak się ubiegać o emeryturę pomostową?

Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek EPOM wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi pracę w trudnych warunkach oraz, jeśli jest wymagane, orzeczeniem lekarskim. Konieczne jest także dostarczenie dokumentów niezbędnych do obliczenia wysokości świadczenia.

Emerytura pomostowa - podsumowanie najważniejszych informacji

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Stanowi ona swoisty "pomost" między zakończeniem pracy a osiągnięciem wieku emerytalnego, uprawniającego do standardowej emerytury. Jest to rozwiązanie dla pracowników, którzy ze względu na specyfikę swojej pracy nie mogą kontynuować jej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy spełnić kilka kluczowych warunków, które zostały określone w Ustawie o emeryturach pomostowych. Wymogi te obejmują:

Wiek: Mężczyźni muszą mieć ukończone 60 lat, a kobiety 55 lat.

Okres pracy: Trzeba udowodnić co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Lista tych zawodów jest ściśle określona w ustawie.

Ogólny staż pracy: Wymagany jest ogólny staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Rozwiązanie stosunku pracy: Konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed ubieganiem się o świadczenie.

Wysokość emerytury pomostowej jest ustalana indywidualnie, podobnie jak w przypadku standardowej emerytury. Oblicza się ją na podstawie składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, a także z kapitału początkowego. Ważne jest, aby wiedzieć, że emerytura pomostowa jest świadczeniem tymczasowym. W momencie osiągnięcia standardowego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) prawo do niej wygasa, a osoba zaczyna pobierać regularną emeryturę.