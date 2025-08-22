Lepiej zapłać tę opłatę dzisiaj, 25 sierpnia. Inaczej grozi Ci kara, ale na tym nie koniec... Mogą zająć Ci konto bankowe, pensję, dom, a nawet zmniejszyć emeryturę

Poczta Polska pilnuje terminowych płatności abonamentu RTV. Kontrole mogą być przeprowadzane nie tylko w domu. Zaległości skutkują upomnieniem, a brak reakcji – postępowaniem egzekucyjnym. Mimo że prawo nakłada obowiązek opłacania abonamentu RTV na wszystkich posiadaczy odbiorników, w rzeczywistości egzekwowanie tych płatności jest dość rzadkie. Dopóki nie zostanie udowodnione, że posiadamy urządzenie i nie wywiązujemy się z obowiązku opłacania abonamentu, zazwyczaj nie musimy się obawiać żadnych konsekwencji.

Opłata za radio i telewizję powinna być opłacona do 25. dnia każdego miesiąca, po wcześniejszej rejestracji sprzętu. Nieuregulowanie należności może prowadzić do poważnych problemów finansowych, szczególnie dla emerytów. Często zdarza się, że osoby starsze zapominają o obowiązku opłacania abonamentu RTV, nawet po pozbyciu się odbiornika. W takich przypadkach urząd skarbowy może zdecydować o potrąceniu zaległości bezpośrednio z emerytury.

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać osoby posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Pieniądze zebrane z tego tytułu są przeznaczane na finansowanie publicznej radiofonii i telewizji.

Abonament RTV należy opłacić do 25. dnia miesiąca

Rejestracja odbiornika RTV wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłaty abonamentowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatność powinna być dokonana do 25. dnia każdego miesiąca. Mając na uwadze, że w styczniu termin ten przypada na sobotę, ostatnim dniem na dokonanie wpłaty jest piątek, 24 stycznia.

Ile obecnie wynosi abonament RTV?

W roku 2025 wysokość opłat abonamentowych RTV nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Aktualnie obowiązujące stawki wynoszą: 27,30 zł miesięcznie za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub radiowo-telewizyjnego oraz 8,70 zł miesięcznie za posiadanie odbiornika radiowego.

Niespełnienie obowiązku uiszczania opłat abonamentowych RTV może skutkować wszczęciem postępowania przez organy podatkowe. W przypadku powstania zaległości abonamentowych, odbiorca zostanie wezwany do ich uregulowania w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

Co grozi za nieopłacanie abonamentu RTV?

Poczta Polska zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, których głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy wszyscy posiadacze telewizorów i radioodbiorników regularnie opłacają abonament RTV. Chociaż kontrole w domach prywatnych mają miejsce, to zdecydowana większość wizyt kontrolnych dotyczy przedsiębiorstw.

W przypadku kontroli i stwierdzenia posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego bez uiszczenia opłaty abonamentowej, grożą nam poważne konsekwencje finansowe. Kara może wynieść aż 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu, która obecnie wynosi 8,70 zł dla radia i 27,30 zł dla telewizora. Należy pamiętać, że oprócz kary będziemy zobowiązani do zapłacenia wszystkich zaległych należności za abonament.

W przypadku braku spłaty zadłużenia, postępowanie egzekucyjne zostanie przekazane do organów podatkowych. Urząd skarbowy dysponuje różnorodnymi narzędziami windykacyjnymi, które mogą zostać zastosowane w celu odzyskania należności. W stosunku do emerytów, jednym z możliwych sposobów zabezpieczenia roszczeń jest zajęcie świadczenia emerytalnego. Zaległości abonamentowe są najczęściej ściągane poprzez zajęcie rachunku bankowego, potrącenie z nadpłaty podatku, emerytury lub wynagrodzenia za pracę, bądź też za pośrednictwem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Komu grozi postępowanie egzekucyjne za nieopłacenie abonamentu RTV?

Osoby, które kiedyś zarejestrowały odbiornik radiowy lub telewizyjny, a następnie przestały opłacać abonament RTV, mogą zostać objęte postępowaniem egzekucyjnym. Poczta Polska regularnie weryfikuje, czy abonenci opłacają należności za zarejestrowane urządzenia. W przypadku zepsucia i usunięcia odbiornika, konieczne jest jego wyrejestrowanie.

Nieuregulowanie opłaty abonamentowej RTV do 25. dnia każdego miesiąca skutkuje wszczęciem postępowania windykacyjnego. Poczta Polska wyśle wówczas wezwanie do zapłaty, na które odbiornik ma 7 dni na reakcję. Brak wpłaty w tym terminie może prowadzić do wystawienia tytułu wykonawczego i skierowania sprawy do organów egzekucyjnych.

W ramach postępowania egzekucyjnego organy podatkowe podejmują działania zmierzające do zaspokojenia należności publicznoprawnych poprzez obciążenie majątkiem dłużnika. W przypadku znacznego zadłużenia, egzekucja może obejmować nawet nieruchomości należące do dłużnika. Jeżeli dłużnikiem jest osoba emerytowana, organy podatkowe najczęściej zajmują część jej emerytury. Do najczęściej zajmowanych przez organy podatkowe składników majątku dłużnika należą:

środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,

nadpłaty podatku,

świadczenia emerytalne,

wynagrodzenie za pracę,

papiery wartościowe (akcje, obligacje),

nieruchomości.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Aby uniknąć negatywnych skutków zalegania z opłatami abonamentowymi RTV, istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie zadłużenia na dogodne raty. Z takim wnioskiem należy zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje szansa na całkowite umorzenie zaległości.

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV

Nie każdy senior musi obawiać się obniżenia emerytury z powodu niezapłaconego abonamentu RTV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje wiele grup osób zwolnionych z tego obowiązku, nawet jeśli wcześniej zarejestrowały posiadany sprzęt w urzędzie pocztowym. Do osób zwolnionych należą między innymi: