Zapowiedź podwyżki akcyzy

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wzrost akcyzy na alkohol w przyszłym roku o 15 proc., a w roku 2027 o 10 proc. To więcej niż wcześniej planowano o 10 pkt. proc. w roku 2026, a w roku 2027 – o 5 pkt. proc.

Wpływ na inflację

„Wg naszych obliczeń wzrost akcyzy o 15 proc. może podbić stopę inflacji o ok. 0,22pp (ok. 0,15pp więcej w porównaniu z wcześniej zapowiadanym wzrostem akcyzy o 5 proc.)” – poinformowali ekonomiści Santander Bank Polska w piątkowym komentarzu.

Wyższa opłata cukrowa

Resort finansów zapowiedział także podwyższenie opłaty cukrowej, a także podniesienie podatku od wygranych z 10 do 15 proc.

Potencjalny konflikt z deklaracjami prezydenta

„Plany dot. podwyżek podatków mogą być trudne w realizacji w związku z tym, że prezydent Karol Nawrocki zobowiązał się w kampanii wyborczej, że «nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne»” – napisali ekonomiści Santander Bank Polska.