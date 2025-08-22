Notowania ropy WTI i Brent - niewielkie spadki cen

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,48 USD, niżej o 0,06 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 67,63 USD za baryłkę, po zniżce o 0,06 proc.

Oczekiwanie rynku na wystąpienie szefa Fed w Jackson Hole

Inwestorzy czekają w piątek na sygnały dotyczące polityki monetarnej, które mogą wskazywać na obniżkę stóp procentowych we wrześniu - o godz. 16.00 czasu polskiego podczas sympozjum Rezerwy Federalnej w Jackson Hole głos zabierze przewodniczący Fed Jerome Powell.

Wpływ sytuacji geopolitycznej na ceny ropy

W centrum uwagi nieustannie znajdują się ponadto doniesienia ze światowej polityki. Prezydent USA Donald Trump ocenił w czwartek, że "w ciągu dwóch tygodni" będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie "inna taktyka".

Możliwe scenariusze dla rynku

"Jeśli wysiłki Białego Domu doprowadzą do zaprzestania działań wojennych w Ukrainie i stopniowego powrotu Rosji do społeczności międzynarodowej, będzie to miało negatywny wpływ na rynek ropy naftowej" – ocenił niezależny analityk Gaurav Sharma.

"Jednak na razie cena minimalna ropy Brent, na którą należy zwrócić uwagę, pozostaje na poziomie 65 dolarów za baryłkę" - dodał.

Z kolei analityk z PVM Oil Associates, Tamas Varga, wskazuje, że biorąc pod uwagę niepewność co do postępów w zakończeniu wojny, pojawiła się możliwość zaostrzenia sankcji wobec Rosji, co wywołuje optymistyczne nastroje wśród inwestorów.

Dla rynku kluczowe są też informacje dotyczące globalnej polityki handlowej.

Decyzja USA o nowych taryfach na towary z Indii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wprowadzenie dodatkowej taryfy celnej w wysokości 25 proc. na towary indyjskie od 27 sierpnia z powodu zakupów rosyjskiej ropy przez ten kraj, które stanowią prawie 35 proc. całkowitego importu ropy Indii. Przedstawiciele ambasady rosyjskiej w New Delhi oświadczyli w środę, że Moskwa zamierza kontynuować dostawy ropy do Indii pomimo ostrzeżeń ze strony Stanów Zjednoczonych.

Spadek zapasów ropy w USA - najmocniejszy od czerwca

Rynek analizuje też ostatnie dane o zapasach ropy naftowej w USA, które w ubiegłym tygodniu spadły o 6 mln baryłek, czyli o 1,4 proc., do 420,69 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE) w najnowszym raporcie.

To ich najmocniejszy spadek od połowy czerwca i poziom znacznie poniżej średniej sezonowej. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters oczekiwali spadku o 1,8 mln baryłek.

Wzrost zapasów w Cushing i jego możliwe konsekwencje

Z kolei zapasy ropy naftowej w Cushing - jak podał w najnowszym oficjalnym raporcie Departament Energii (DoE) - wzrosły w ub. tygodniu do 21,86 mln baryłek, najwyższego poziomu od około miesiąca. Był to już 3. z kolei tygodniowy wzrost tych zapasów.

Choć duży spadek wskazuje na wzrost popytu na rynku, wzrost poziomu ropy w Cushing sugeruje, że popyt może być słabszy, a spadek był częściowo spowodowany wyższą wydajnością rafinerii i zwiększonym eksportem, ocenia analityk z Panmure Liberum, Ashley Kelty.