Nocna prohibicja odpowiedzią na nadużywanie alkoholu

Alkohol to temat, który jest źródłem wielu toczących się publicznie dyskusji. Z jednej strony wszyscy wydają się być zgodni co do tego, że należy chronić młode pokolenie przed skutkami jego nadużywania, z drugiej jednak nie ma zgodności co do tego, w jaki sposób ta ochrona miałaby się odbywać. Pomimo wciąż prowadzonych rozmów problem nie tylko nadal jest, ale co i rusz zyskuje nowe odsłony, a związane z nim hasła: małpka, alkotubka i ekonomiczna dostępność, są znane większości obywateli.

Reklama

Jednym z zagadnień związanych z dostępnością alkoholu, które budzi wiele emocji jest możliwość wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie obowiązuje generalny zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, jednak art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje radom gmin (miast) możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania na ich terenie. Jak podaje Serwis Samorządowy, w latach 2018–2024 nocną prohibicję wprowadziło 176 gmin, z czego w 30 przypadkach dotyczyło to jedynie części ich terytorium. Jednak następnie 9 gmin uchyliło wprowadzony zakaz, w 5 przypadkach wojewoda uchylił wprowadzającą go uchwałę lub jej część, a w przypadku jednej gminy nieważność uchwały stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym Gdańsku

Również gdańscy radni przegłosowali uchwałę dotyczącą tej tematyki, co – jak zawsze – wzbudziło wiele kontrowersji. W przypadku Gdańska nocna prohibicja obowiązuje już od pewnego czasu, jednak obejmowała ona swoim zakresem jedynie część miasta, a konkretnie Śródmieście. Od 1 września 2025 roku ma natomiast obowiązywać na całym jego terenie w godzinach od 22 do 6. Zakaz będzie dotyczył sprzedaży prowadzonej w sklepach i na stacjach benzynowych, natomiast nie obejmie restauracji, barów i pubów. Wyjątkiem będzie w tej sytuacji również strefa zastrzeżona w Porcie Lotniczym Gdańsk, czyli sklepy wolnocłowe dostępne tylko dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa.

Choć za uchwałą głosowało 26 radnych, a nikt nie był przeciwko, to jednak od głosu wstrzymało się 7 osób. Argumentem przemawiającym za jej przyjęciem był m.in. pozytywny wpływ nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Śródmieściu, którego skutkiem był spadek interwencji związanych z jego nadużywaniem, takich jak zakłócanie porządku publicznego czy zaśmiecanie przestrzeni miejskiej. Jednak nie wszystkich ten argument przekonywał i wskazywano również, że należy wziąć pod uwagę opinię rad dzielnic, z których połowa była przeciwko wprowadzeniu tego zakazu. Warto zauważyć, że na terenie Gdańska działa 65 punktów prowadzących całodobową sprzedaż alkoholu, a 53 z nich to stacje benzynowe.