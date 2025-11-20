Kizilelma "zestrzelił" wrogie F-16

Prace nad Kizilelmą trwają od lat. Maszyna jest testowana od 2022 r. W czwartek Baykar poinformował o najnowszym locie próbnym bezzałogowca, w którym brały udział dwa F-16. Jak podano w komunikacie prasowym, jeden z nich pełnił rolę wrogiego celu, a drugi był skrzydłowym drona.

W toku symulowanej walki Kizilema namierzył "wrogi" F-16 przy użyciu własnego radaru Murad z anteną AESA, następnie go "zniszczył" pociskiem powietrze-powietrze Gökdoğan. Ten ostatni jest także turecki – produkuje go koncern TÜBİTAK SAGE.

Cel został "trafiony" z odległości około 48 kilometrów. Co najważniejsze, jak podkreślano, test potwierdził dobrą kompatybilność między bezzałogowcem a pociskiem.

Łączny czas lotu, w trakcie którego testowano radar i uzbrojenie Kizilelmy, wyniósł 105 minut (średnia wysokość około 4570 m). W całej serii prób bezzałogowy myśliwiec spędził w powietrzu już ponad 55 godzin.

Drony mają ukraińskie silniki. Niebawem dostanie je turecka armia

Bezzałogowiec od kilku miesięcy przechodzi testy uzbrojenia. We wrześniu wykonał loty próbne z zamontowanymi szybującymi mini-bombami Tolun, produkowanymi przez turecką firmę Aselsan. Eksperci spodziewają się, że w najbliższych tygodniach będzie testowany z kolejnymi typami pocisków i bomb.

Dron-myśliwiec Kizilelma jest wyposażony w odrzutowy silnik typu AI-322F produkowany w Ukrainie. Według oficjalnych danych może przebywać w powietrzu od trzech do sześciu godzin. Docelowo ma operować samodzielnie lub w formacjach z maszynami TAI Kaan, prototypowymi tureckimi myśliwcami piątej generacji.

Pierwsze Kizilelmy mają się pojawić w arsenałach tureckiej armii w 2026 r.