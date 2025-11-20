- Co to jest ryczałt energetyczny?
- Ile wynosi dodatek do prądu 2025?
- Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
- Jak złożyć wniosek o dodatek do prądu?
- Do kiedy można składać wniosek?
- Kiedy wypłata dodatku do prądu z ZUS?
Co to jest ryczałt energetyczny?
Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje określonym grupom społecznym – głównie kombatantom, ofiarom represji wojennych lub powojennych, a także wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych.
Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych w gospodarstwach domowych. Zasady przyznawania określa ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 roku.
Ile wynosi dodatek do prądu 2025?
Od 1 marca 2025 r. wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. To więcej niż w poprzednim roku, kiedy świadczenie wynosiło 299,82 zł. Ryczałt nie jest opodatkowany i nie zależy od dochodów, dlatego mogą z niego korzystać zarówno osoby o niskich, jak i wyższych przychodach.
Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Otrzymają go m.in.:
- osoby posiadające status kombatanta,
- ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,
- żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,
- wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.
Prawo do świadczenia jest dziedziczne, co oznacza, że małżonek osoby uprawnionej może nadal otrzymywać ryczałt po jej śmierci.
Jak złożyć wniosek o dodatek do prądu?
Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Wymagany jest formularz ZUS-ERK, dostępny na stronie Zakładu lub w jego oddziałach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, w tym:
- zaświadczenie o statusie kombatanta,
- dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,
- decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla wdów i wdowców),
- w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.
Do kiedy można składać wniosek?
Nie ma określonego terminu składania dokumentów – wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnym rozpatrzeniu.
Kiedy wypłata dodatku do prądu z ZUS?
Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą lub rentą. Pieniądze można otrzymać na konto bankowe lub w gotówce.
Środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii, osoba uprawniona sama decyduje, jak je wykorzystać.
Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a prawo do świadczenia przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić również wyrównanie za poprzednie miesiące.