Kontrowersje wokół przedawnienia podatkowego

Jak czytamy w DGP, trwa dyskusja nad dwoma projektami nowelizacji Ordynacji podatkowej, które mają zmienić kontrowersyjny art. 70 par. 6 pkt 1. Przepis ten od lat budzi zastrzeżenia podatników, którzy twierdzą, że skarbówka wykorzystuje go instrumentalnie, by nie dopuścić do przedawnienia podatku.

Projekt resortu finansów zakłada uchylenie kontrowersyjnego przepisu, ale uzależnia to od jednoczesnej zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, tłumacząc to interesem budżetu państwa.

Poselski projekt nowelizacji

Ten poselski początkowo zakładał ograniczenie stosowania spornego przepisu tylko do czterech lat ustawowego okresu przedawnienia. Po sprzeciwie rządu, zmieniono go. Obecna propozycja posłów zakłada, że bieg terminu przedawnienia podatkowego ma być zawieszony, gdy niezbędne jest zebranie dowodów w toku postępowania karnego lub karnoskarbowego i włączenie ich do akt – wyliczył DGP.

Eksperci, z którymi rozmawiał DGP zwrócili uwagę, że nowe rozwiązanie poselskie może zaszkodzić podatnikom. Organ podatkowy będzie sam decydował, kiedy zawieszenie postępowania jest niezbędne, a w konsekwencji stanowił o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.

Rozmówcy DGP wskazali, że w poselskim projekcie brakuje „bezpiecznika” – określenia, jak długo ma trwać zawieszenie. Przestrzegli, że ten sam naczelnik będzie mógł nadzorować zarówno organ podatkowy, jak i komórki urzędów celno-skarbowych prowadzące postępowania karne skarbowe. Zgodnie z ich przewidywaniami, przy takim rozwiązaniu nie uniknie się też sporów o instrumentalność wszczęcia postępowania.