600 plus na dentystę NFZ 2025

Od stycznia 2025 roku pacjenci mają dostęp do rozszerzonego katalogu świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ. Zmiany oznaczają, że więcej zabiegów można wykonać bez dodatkowych opłat w gabinetach mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najważniejsze nowości to:

refundacja pantomogramu (zdjęcia całej jamy ustnej) – raz na 5 lat dla dorosłych, raz na 3 lata dla dzieci w określonych sytuacjach,

większy zakres profilaktyki – w tym lakierowanie zębów,

refundowane leczenie małych ubytków i zabiegi z zakresu unieruchamiania zębów,

i zabiegi z zakresu unieruchamiania zębów, uproszczone procedury korzystania z usług dentystycznych przez kobiety w ciąży.

Zmiany te oznaczają realne oszczędności dla pacjentów. Rocznie to nawet 600 zł mniej pieniędzy wydanych na dentystę, bo skaling, przeglądy czy zdjęcia RTG są w cenie ubezpieczenia zdrowotnego. Jest jednak jeden warunek - wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

600 plus na dentystę - czy trzeba złożyć wniosek?

Nie trzeba składać żadnego formalnego wniosku. Wystarczy znaleźć gabinet dentystyczny mający kontrakt z NFZ i umówić wizytę. Takie placówki możesz wyszukać na stronie NFZ lub zapytać bezpośrednio w lokalnym ośrodku zdrowia. Jak wygląda rejestracja?

Wybierz gabinet mający kontrakt z NFZ.

Zadzwoń lub zapisz się online.

Umów się na wizytę w ramach stomatologii ogólnej lub profilaktyki.

600 plus na dentystę NFZ - czy potrzebne jest skierowanie?

W większości przypadków skierowanie nie jest wymagane. Wyjątkiem jest refundowany pantomogram dla osób dorosłych – wymaga on skierowania od lekarza dentysty, najczęściej specjalisty, z uzasadnieniem medycznym. Wszystkie inne świadczenia można zrealizować bez skierowania, wystarczy zapisać się na wizytę.

Jakie zabiegi dentystyczne są refundowane przez NFZ w 2025 roku?