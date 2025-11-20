Jakiś czas temu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ogłosiła, że 7,9 tysiąca dzieci w Polsce otrzymuje comiesięczny dodatek dla sieroty zupełnej w wysokości 654,48 zł. Jest on wypłacany równocześnie z rentą rodzinną i przysługuje dzieciom, które straciły oboje rodziców. Najwięcej tego typu świadczeń przyznano w oddziale KRUS w Warszawie (ponad 1,1 tysiąca), a tuż za nim plasują się Lublin (866 dzieci) i Poznań (852 dzieci). Najmniej dodatków wypłacono w województwie opolskim, gdzie odnotowano tylko 112 takich przypadków.

Dodatek dla sierot zupełnych przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, które straciły oboje opiekunów. Również w sytuacji, gdy renta rodzinna jest pobierana po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Dodatek jest wypłacany niezależnie od wieku i dochodów uprawnionego. Każde dziecko otrzymuje pełną kwotę dodatku, niezależnie od liczby sierot zupełnych uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełniej, należy złożyć wniosek osobiście, przez opiekuna prawnego lub osobę sprawującą pieczę nad dzieckiem. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające zgon obojga rodziców (lub zgon matki i brak ojca w akcie urodzenia). Ważne jest, że świadczenie to nie jest dzielone między rodzeństwo – każde dziecko otrzymuje pełną kwotę. Dodatek wypłacany jest do końca okresu pobierania renty rodzinnej, czyli zazwyczaj do 25. roku życia dziecka, pod warunkiem kontynuowania nauki. Studenci ostatniego roku, którzy kończą 25 lat w trakcie nauki, mogą mieć prawo do renty (i tym samym do dodatku) przedłużone do końca roku akademickiego. Świadczenie to jest wolne od podatku i składki zdrowotnej, a jego kwota jest waloryzowana co roku w marcu zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Renta rodzinna z KRUS lub ZUS – komu przysługuje i do kiedy?

Dziecko może pobierać rentę rodzinną z KRUS lub ZUS niezależnie od wieku, jeśli zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Kluczowym warunkiem jest to, aby niezdolność ta powstała przed ukończeniem 16. roku życia albo w trakcie nauki, przed ukończeniem 25. roku życia. Prawo do renty rodzinnej mają również wdowy i wdowcy. Przysługuje ona m.in. osobom, które w momencie śmierci współmałżonka ukończyły 50 lat, były całkowicie niezdolne do pracy lub wychowywały dziecko, wnuka bądź rodzeństwo zmarłego, które miało prawo do renty rodzinnej i nie ukończyło 16 lat (lub 18 lat, jeśli się uczy).

Należy wypełnić formularz ERRD (wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej). Do wniosku dołącza się akty zgonu obojga rodziców lub akt zgonu matki i akt urodzenia wskazujący brak danych ojca. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika, pocztą lub w konsulacie RP za granicą. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Co ważne, dodatek nie podlega opodatkowaniu, stanowi uzupełnienie renty rodzinnej i jest waloryzowany corocznie wraz z rentami i emeryturami.