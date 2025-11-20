Chodzi o Tajwan, który w obliczu rosnących napięć w Cieśninie Tajwańskiej uruchomił bezprecedensową kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich mieszkańców. Władze w Tajpej wysyłają 11 milionów egzemplarzy nowego podręcznika, który ma nauczyć obywateli, jak przetrwać pierwsze dni kryzysu lub bezpośredniego zagrożenia militarnego. A wszystko to w obliczu narastających napięć z Chinami.

Chiny i Tajwan na skraju wojny. Przygotowują ludzi na inwazję

To trzeci w historii wyspy dokument tego typu, jednak po raz pierwszy jego dystrybucja obejmuje każde gospodarstwo domowe. Poprzednie edycje, publikowane w latach 2022 i 2023, były znacznie skromniejsze i skierowane przede wszystkim do osób aktywnie śledzących kwestie bezpieczeństwa. Nowy podręcznik jest efektem rosnącej świadomości, że ewentualny konflikt z Chinami może objąć całą populację wyspy.

Nowa broszura ma na celu przygotować społeczeństwo na działania niezbędne do przetrwania w sytuacji kryzysowej. Władze zalecają, aby każdy mieszkaniec wyspy utrzymywał w domu podstawowy zapas żywności i wody na co najmniej tydzień. W publikacji krok po kroku rozpisano, które produkty najlepiej nadają się do długiego przechowywania i jak zorganizować tzw. "rolujący zapas", regularnie odnawiany i uzupełniany. W podręczniku opisano też zasady przygotowania go-bag, czyli torby ewakuacyjnej.

Tajwan szykuje się na wojnę z Chinami. Ostrzeżenie dla milionów obywateli

W broszurze nie pada nazwa żadnego państwa, to jednak kontekst jest oczywisty. Mapy, scenariusze działań i rodzaje opisanych incydentów wskazują na zagrożenie ze strony Chin. Autorzy przewodnika analizują m.in.:

możliwość sabotażu kabli podmorskich i krytycznej infrastruktury,

blokadę Cieśniny Tajwańskiej i utrudnienia w żegludze,

obecność wrogich dronów w przestrzeni powietrznej,

manewry wojskowe prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy,

potencjalną infiltrację sił specjalnych,

a także wprowadzenie strefy zakazu lotów pod pretekstem ćwiczeń wojskowych.

Władze zrezygnowały z elementu, który pojawiał się w poprzednich edycjach, czyli porównań umundurowania armii tajwańskiej i chińskiej. W zamian ostrzegają, że w sytuacji kryzysowej przeciwnik może dążyć do zmylenia cywilów, a najbezpieczniejszą reakcją jest po prostu opuszczenie obszaru, gdzie zauważono jakąkolwiek aktywność militarną.

Podręcznik nie ogranicza się wyłącznie do kwestii logistycznych. Znacząca część publikacji dotyczy pierwszej pomocy zarówno w standardowych sytuacjach, jak i w przypadku zagrożenia chemicznego lub radiacyjnego. Wyjaśniono, jak reagować na oparzenia, poważne krwotoki oraz utratę przytomności.

Osobny rozdział poświęcono odporności psychicznej. Władze zalecają, by unikać nadmiernej konsumpcji wiadomości, rozmawiać z bliskimi o lękach oraz dbać o podstawowe potrzeby, a więc sen, aktywność fizyczną, regularne posiłki. Rodzice mają otrzymać wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, jak uczyć je rozpoznawania dezinformacji i planować działania ewakuacyjne całą rodziną.

W broszurze znalazły się również ostrzeżenia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Tajwańskie władze otwarcie wskazują, że popularne aplikacje i urządzenia pochodzenia chińskiego mogą być wykorzystywane do pozyskiwania danych. Wymieniono m.in. TikTok, WeChat, RedNote i platformę AI DeepSeek.

Japonia miesza w azjatyckim kotle. Chiny oburzone słowami premier

Nowa premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby zmusić jej kraj do interwencji zbrojnej. Ministerstwo spraw zagranicznych Chin zażądało w czwartek od władz Japonii wycofania się z tych słów. Resort określił słowa polityczki jako ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin i "poważny cios" dla relacji dwustronnych. Oliwy do ognia dolał wpis chińskiego konsula generalnego w Osace Xue Jiana, który, komentując wypowiedź szefowej japońskiego rządu, 8 listopada stwierdził między innymi, że "trzeba bez wahania odciąć plugawą głowę, która nas atakuje".

Po tych doniesieniach w Japonii gwałtownie spadły notowania firm związanych z turystyką. Ponad dziesięć chińskich linii lotniczych — w tym Air China, China Eastern Airlines i China Southern Airlines — zaoferowało zwroty kosztów za bilety na loty do Japonii do 31 grudnia, a Sichuan Airlines odwołały otwarcie trasy Chengdu–Sapporo co najmniej do marca — podały media państwowe. Agencja Xinhua oskarżyła Takaichi o przywoływanie "japońskich demonów militaryzmu".

Ze względu na sposób, w jaki sprawa jest przedstawiana w chińskich mediach, japońska ambasada w Pekinie zaapelowała w poniedziałek do swoich obywateli o poszanowanie lokalnych zwyczajów i ostrożność w kontaktach z mieszkańcami. Zwróciła uwagę, by zachowywać czujność na ulicach, nie podróżować samotnie i szczególnie uważać, gdy przebywa się z dziećmi.

Rośnie napięcie między Tajwanem a Chinami. Co jest powodem sporu?

Tajwan od lat znajduje się pod rosnącą presją Chin, które uznają wyspę za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu jej przejęcia. Pekin regularnie przeprowadza w jej pobliżu manewry wojskowe, wysyłając samoloty w strefę identyfikacji obrony powietrznej wyspy oraz organizując ćwiczenia marynarki wojennej. Według tajwańskich władz liczba takich incydentów osiągnęła w 2024 roku rekordowy poziom.

Chiny starają się również izolować Tajwan na arenie międzynarodowej, blokując jego udział w organizacjach takich jak WHO czy ONZ. Pekin wywiera presję na państwa utrzymujące oficjalne relacje dyplomatyczne z Tajpej, aby je zerwały na rzecz uznania Chińskiej Republiki Ludowej. Obecnie jedynie kilkanaście krajów na świecie uznaje Tajwan za niezależne państwo.