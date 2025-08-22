Największe odkrycie w Norwegii w 2025 roku

Jak podał koncern, najnowsze odkrycie w Norwegii zostało dokonane w ramach projektu Omega Alfa, na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym przez Orlen Upstream Norway oraz Aker BP, operatora, i pozostałych partnerów przedsięwzięcia - Equinor oraz Petoro.

„To największe odkrycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w tym roku” - podkreślił Orlen. Dodał, że zasoby wydobywalne szacowane są tam nawet na ok. 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. „Zagospodarowanie złoża i wydobywane z niego węglowodory będą wspierać realizację celów strategii Orlen 2035” - zaznaczył koncern.

Innowacyjne metody wierceń

Orlen zwrócił uwagę, że zastosowane w trakcie wiercenia w ramach projektu Omega Alfa innowacyjne metody poszukiwań umożliwiły szybkie i bardzo dokładne przebadanie dużego obszaru. Najpierw wykonany został odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, z którego następnie odwiercono kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach - trzy z nich przekroczyły 10 km, ustanawiając rekord długości tego typu odwiertów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dokładne dane i potencjał wydobycia

W sumie - jak podał koncern - w ciągu trzech miesięcy partnerzy wykonali odwierty o łącznej długości 45 km. Pozwoliło to udokumentować znaczące zasoby węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, w ilości szacowanej 96 do 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

„Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie” - poinformował Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Ropa jako surowiec dla przemysłu

Według niego zasoby Omega Alfa będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których Orlen jest udziałowcem, i które zagospodarowywane. „Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym jak i operacyjnym” – ocenił Prugar, cytowany w komunikacie Orlenu.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że ropa naftowa to nie tylko źródło energii, lecz także surowiec wykorzystywany przez wiele branż, bowiem z przetworzonego surowca powstają np. części samochodów, drogi, a także elektronika.

Poprzednie odkrycie Orlenu w Norwegii

Orlen przypomniał, że Omega Alfa to drugie odkrycie dokonane w tym roku w Norwegii przez Grupę Orlen. Poprzednim było złoże E-prospect, o szacowanych zasobach wydobywalnych 3 do 7 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym Orlen Upstream Norway również ma udziały.

Zasoby odkryte w ramach projektu Omega Alfa znajdują się na koncesjach PL873, PL873B i PL1249, przy czym w dwóch pierwszych Orlen Upstream Norway posiada 12,3 proc. udziałów, w ostatniej 9,84 proc. Pozostałymi partnerami są Aker BP i Equinor, a w przypadku PL1249 również Petoro.

„Biorąc pod uwagę udziały Orlen w koncesjach, najnowsze odkrycie zapewni grupie dodatkowe 10,5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej” - wyliczył koncern.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.