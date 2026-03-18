Polacy nie mają wątpliwości: ceny wzrosną

Najnowsze, marcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań w Polsce w kierunku znacznie wyższej inflacji - wynika z danych GUS.

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Poniżej tabela z danymi:

Prognoza zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy
2025 III 27
2025 IV 25,1
2025 V 22,7
2025 VI 18,2
2025 VII 24,3
2025 VIII 21,1
2025 IX 20,9
2025 X 24,2
2025 XI 21,6
2025 XII 21,5
2026 I 20,6
2026 II 19,8
2026 III 33,3