Polacy nie mają wątpliwości: ceny wzrosną
Najnowsze, marcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań w Polsce w kierunku znacznie wyższej inflacji - wynika z danych GUS.
Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.
Poniżej tabela z danymi:
|Prognoza zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy
|2025 III
|27
|2025 IV
|25,1
|2025 V
|22,7
|2025 VI
|18,2
|2025 VII
|24,3
|2025 VIII
|21,1
|2025 IX
|20,9
|2025 X
|24,2
|2025 XI
|21,6
|2025 XII
|21,5
|2026 I
|20,6
|2026 II
|19,8
|2026 III
|33,3