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Mobilne bankowanie dominuje. Nowe dane o nawykach finansowych Polaków

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:43
Telefon zamiast oddziału banku. Jak Polacy zarządzają pieniędzmi?
Telefon zamiast oddziału banku. Jak Polacy zarządzają pieniędzmi?/Shutterstock
Bankowość coraz rzadziej kojarzy się z wizytą w oddziale czy nawet komputerem. Dla wielu Polaków centrum zarządzania finansami przeniosło się dziś do smartfona. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, już 40 proc. osób kontroluje swoje pieniądze głównie przez aplikacje mobilne, a 23 proc. robi to wyłącznie w ten sposób. Najchętniej z tego rozwiązania korzystają trzydziestolatkowie, dla których telefon stał się nie tylko narzędziem płatności, ale też podstawowym kanałem kontaktu z bankiem.

Bankowość w smartfonie coraz popularniejsza

Swoimi finansami głównie poprzez aplikację w telefonie zarządza 40 proc. Polaków, a 23 proc. robi to wyłącznie w ten sposób - wynika z badania Santander Consumer Banku. Z mobilnej bankowości korzystają przede wszystkim osoby w wieku 30-39 lat.

Jednocześnie, jak podali autorzy badania „Polaków portfel własny: Na bank w aplikacji”, 15 proc. ankietowanych dzieli swoją aktywność po równo – między aplikacje a inne formy kontaktu - oddział banku, infolinię czy przeglądarkę internetową, a 4 proc. częściej niż aplikację wybiera inne kanały.

Niemal jedna czwarta, czyli po 24 proc. badanych największym zaufaniem w kwestiach finansowych darzy rozwiązania cyfrowe i doradców w oddziałach, a 18 proc. wskazuje na tradycyjną bankowość internetową. Infolinii banku ufa zaś 4 proc. osób. Podobny poziom zaufania do wszystkich tych kanałów komunikacji ma 17 proc. uczestników badania, a 8 proc. nie ufa w pełni żadnemu z nich.

Największa grupa osób (34 proc.) zagląda do aplikacji kilka razy w tygodniu, a niemal co trzeci ankietowany (32 proc.) robi to codziennie. Kilka razy w miesiącu korzysta z tego narzędzia 17 proc. Raz w miesiącu lub jeszcze rzadziej, po mobilną bankowość sięga odpowiednio 4 i 5 proc. użytkowników” - zauważyli autorzy badania.

Trzydziestolatkowie liderami mobilnej bankowości

Piotr Warda z Santander Consumer Banku ocenił, że liderami mobilnej bankowości są osoby w wieku 30-39 lat; 80 proc. z nich zarządza finansami wyłącznie lub głównie przez telefon. W grupie tej odnotowano też największą regularność - niemal dwóch na pięciu trzydziestolatków (39 proc.) zagląda do aplikacji codziennie.

„Zupełnie inny obraz wyłania się w grupie powyżej 60. roku życia, gdzie co trzeci respondent (33 proc.) w ogóle nie korzysta z rozwiązań mobilnych, a jedynie 11 proc. deklaruje pełne przejście na ten kanał” - dodał Warda.

Status materialny ma znaczenie

Zwrócił też uwagę na zależność dotyczącą statusu materialnego. Osoby, które oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą, chętniej wybierają nowoczesne kanały - 63 proc. wobec 49 proc. Polaków w subiektywnie złej sytuacji finansowej.

Jakimi usługami Polacy najczęściej zarządzają poprzez aplikacje?

Poprzez aplikacje najczęściej Polacy zarządzają kartą płatniczą (38 proc.) i oszczędnościami (36 proc.); 33 proc. płaci za jej pomocą za bilety, a 32 proc. kontaktuje się z bankiem. Po 26 proc. uiszcza tam także opłaty za parkingi oraz reguluje spłaty rat kredytów, a 24 proc. wykorzystuje aplikację do spraw urzędowych. Mniej osób, 19 proc., wymienia w aplikacji waluty, a 18 proc. kupuje ubezpieczenia.

Badanie zostało zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-20 maja br. wśród 1000 dorosłych Polaków.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: finanse osobistefinansebankowość mobilnaaplikacje mobilne
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