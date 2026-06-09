Wraz z końcem roku szkolnego rusza nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Wymagania nie są wyśrubowane: by spełnić formalne wymagania wystarczy średnia ocen nie niższa niż 4,0 (dla studentów: 3,5) oraz spełnianie kryterium dochodowego. Jednak nie wszyscy dostaną comiesięczne wsparcie: pieniądze trafią do uczniów i studentów, którzy otrzymają najwięcej punktów. Na jakiej zasadzie są one przyznawane?

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II - kryteria formalne

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać stypendium na najbliższy rok szkolny lub akademicki 2026/2027? Przede wszystkim potrzebny jest wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, jednak wcześniej warto upewnić się, że spełnione są kryteria formalne. To nie tylko fakt pobierania nauki w stolicy, lecz także odpowiednia średnia i progi dochodowe.

Oto kryteria formalne, które obowiązują w 2026 roku:

pobieranie nauki w Warszawie (chodzi o rok szkolny lub akademicki 2026/2027),

(chodzi o rok szkolny lub akademicki 2026/2027), ukończenie co najmniej 3. klasy szkoły podstawowej,

średnia ocen nie niższa niż 4,0 (dla uczniów) lub 3,5 (dla studentów),

(dla uczniów) lub 3,5 (dla studentów), dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3000 zł netto ,

, działalność i osiągnięcia w co najmniej jednej z kategorii: sportowej, naukowej, społecznej, artystycznej,

wiek: nie wyższy niż 26 lat,

brak tytułu magistra lub równorzędnego.

Także ubiegłoroczni stypendyści muszą złożyć nowy wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody oraz oceny uzyskane w ostatnim roku.

Kiedy rusza nabór wniosków o stypendia dla uczniów warszawskich szkół i studentów uczelni wyższych?

Uczniowie: 26 czerwca – 31 lipca 2026 r.

Studenci: 1 września – 10 października 2026 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kto dostanie stypendium? Czy wysoka średnia i niskie dochody wystarczą?

Niestety nie: budżet stolicy nie jest nieograniczony, dlatego oprócz złożenia wniosku i spełnienia wymogów formalnych ważne są punkty rankingowe. Stypendia powędrują do ponad 400 osób, zatem zostaną przyznane jedynie części wnioskujących. Dla przykładu w ubiegłym roku stypendia przyznano kilkudziesięciu uczniom warszawskich szkół podstawowych, pieniądze powędrowały także do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. W sumie z programu skorzystało 423 uczniów i studentów, program trwa od ponad dwóch dekad.

Liczą się nie tylko wyniki w nauce, lecz także inne osiągnięcia i zaangażowanie społeczne. W ramach oceny merytorycznej przyznawane są punkty w obu tych kategoriach. Dochód ma znaczenie wyłącznie dla wysokości stypendium. Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach w kwocie od 500 do 1500 zł.

Wszelkie informacje na temat procedury składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II.