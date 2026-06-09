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Nawet 1500 zł miesięcznie. Uczniowie i studenci będą mogli wnioskować o stypendia

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 06:00
skarbonka, stypendium, uczeń
Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów z Warszawy/Shutterstock
Od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie mogą dostać zdolni młodzi mieszkańcy Warszawy i okolic. Warunkiem otrzymania stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest uzyskanie odpowiednich wyników w nauce i spełnianie kryterium dochodowego. Wkrótce rusza nabór wniosków.

Wraz z końcem roku szkolnego rusza nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Wymagania nie są wyśrubowane: by spełnić formalne wymagania wystarczy średnia ocen nie niższa niż 4,0 (dla studentów: 3,5) oraz spełnianie kryterium dochodowego. Jednak nie wszyscy dostaną comiesięczne wsparcie: pieniądze trafią do uczniów i studentów, którzy otrzymają najwięcej punktów. Na jakiej zasadzie są one przyznawane?

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II - kryteria formalne

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać stypendium na najbliższy rok szkolny lub akademicki 2026/2027? Przede wszystkim potrzebny jest wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, jednak wcześniej warto upewnić się, że spełnione są kryteria formalne. To nie tylko fakt pobierania nauki w stolicy, lecz także odpowiednia średnia i progi dochodowe.

Oto kryteria formalne, które obowiązują w 2026 roku:

  • pobieranie nauki w Warszawie (chodzi o rok szkolny lub akademicki 2026/2027),
  • ukończenie co najmniej 3. klasy szkoły podstawowej,
  • średnia ocen nie niższa niż 4,0 (dla uczniów) lub 3,5 (dla studentów),
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3000 zł netto,
  • działalność i osiągnięcia w co najmniej jednej z kategorii: sportowej, naukowej, społecznej, artystycznej,
  • wiek: nie wyższy niż 26 lat,
  • brak tytułu magistra lub równorzędnego.

Także ubiegłoroczni stypendyści muszą złożyć nowy wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody oraz oceny uzyskane w ostatnim roku.

Kiedy rusza nabór wniosków o stypendia dla uczniów warszawskich szkół i studentów uczelni wyższych?

  • Uczniowie: 26 czerwca – 31 lipca 2026 r.
  • Studenci: 1 września – 10 października 2026 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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Kto dostanie stypendium? Czy wysoka średnia i niskie dochody wystarczą?

Niestety nie: budżet stolicy nie jest nieograniczony, dlatego oprócz złożenia wniosku i spełnienia wymogów formalnych ważne są punkty rankingowe. Stypendia powędrują do ponad 400 osób, zatem zostaną przyznane jedynie części wnioskujących. Dla przykładu w ubiegłym roku stypendia przyznano kilkudziesięciu uczniom warszawskich szkół podstawowych, pieniądze powędrowały także do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. W sumie z programu skorzystało 423 uczniów i studentów, program trwa od ponad dwóch dekad.

Liczą się nie tylko wyniki w nauce, lecz także inne osiągnięcia i zaangażowanie społeczne. W ramach oceny merytorycznej przyznawane są punkty w obu tych kategoriach. Dochód ma znaczenie wyłącznie dla wysokości stypendium. Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach w kwocie od 500 do 1500 zł.

Wszelkie informacje na temat procedury składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: Warszawakryterium dochodowestypendium naukowe
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