Prawie 70 proc. Polaków korzysta z mobilnej aplikacji banku, a 23 proc. wybiera bankowość internetową - wynika z czwartkowego badania "Polak w świecie bankowości elektronicznej", przygotowanego na zlecenie Santander Consumer Banku. W raporcie wskazano, że 68 proc. ankietowanych używa zamiennie obu tych form bankowości.

Największą grupą korzystającą z bankowości internetowej są seniorzy

Powodem przemawiającym za korzystaniem z aplikacji mobilnych - jak zauważyli autorzy badania - dla ponad połowy ankietowanych osób jest możliwość stałego dostępu do bankowości z poziomu smartfona oraz łatwiejsze i szybsze (niż w przypadku bankowości internetowej) logowanie. Ponad 40 proc. ankietowanych zaznaczyło, że dodatkową korzyścią jest dla nich możliwość szybkich płatności w sklepach (np. przy pomocy BLIKA lub innych płatności zbliżeniowych). 33 proc. ankietowanych Polaków wskazało z kolei, że częściej korzysta z aplikacji ze względu na możliwość stałego podglądu transakcji na swoim koncie.

"Powody, dla których częściej korzysta się z aplikacji bankowej zależne są od wielu czynników. Według raportu Santander Consumer Banku dla aż 30 proc. osób powyżej 60 roku życia znaczącą zaletą aplikacji są powiadomienia, dzięki którym mogą być na bieżąco z informacjami. Wśród 18-29 latków odsetek ten spada do 14 proc. Dla tej grupy istotny jest za to dostęp do usług dodatkowych takich jak zakup biletu na komunikację miejską lub opłata za parking. Na tę odpowiedź wskazała blisko jedna piąta respondentów. Z kolei wśród czterdziestolatków jest to ważne tylko dla 3 proc." - zauważyli autorzy raportu w komunikacie SCB.

W badaniu zwrócono także uwagę, że 23 proc. pytanych Polaków załatwia sprawy bankowe lub sprawuje kontrolę nad finansami przy pomocy bankowości internetowej, a największą grupą, która z niej korzysta są seniorzy (40 proc.). Jak dodano, dla ponad połowy respondentów głównym powodem takiej odpowiedzi jest wygoda korzystania z większego ekranu komputera oraz łatwiejsze wpisywanie danych na klawiaturze. Odsetek ten jest szczególnie wysoki wśród osób mieszczących się w grupie wiekowej 50-59 lat (75 proc. ankietowanych) - zauważono.

"Dla wielu osób bankowość internetowa była pierwszą nowoczesną formą kontaktu z bankiem i to kontynuują. Dlatego też drugim najważniejszym powodem jest przyzwyczajenie – wskazuje tak 47 proc. badanych. Najwyższy wynik odnotowano wśród seniorów. Już 6 na 10 osób z tej grupy podało to jako główną przyczynę. Z kolei niewiele młodsi pięćdziesięciolatkowie najrzadziej wybierali tę odpowiedź – jedynie 17 proc. z nich" - wskazano w komunikacie.

Dodano, że 68 proc. badanych Polaków korzysta zarówno z bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnej banku na smartfony. "Nowoczesny kontakt z bankiem i zarządzanie swoimi finansami są popularne wśród wszystkich grup wiekowych. Jednak, jak wynika z naszego raportu, im starszy Polak, tym częściej korzysta z bankowości internetowej. Wśród osób powyżej 60 roku życia aż 40 proc. wybiera właśnie tę formę logowania się do banku, przy czym wśród 18-29 latków wynik ten wynosi zaledwie 9 proc. Najmłodsi zdecydowanie deklarują, że korzystają częściej z aplikacji bankowych – już 9 na 10 osób z tej grupy. Wśród seniorów odsetek ten jest już mniejszy i wynosi 49 proc." – powiedział Product Owner z Centrum Rozwoju Otwartej Bankowości z Santander Consumer Banku Wojciech Mikołajczyk, cytowany w komunikacie.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków korzystających z bankowości elektronicznej. Wykonano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 8-23 kwietnia 2024 r. - wyjaśniono w komunikacie.