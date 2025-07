Wolność na czterech kółkach

Prawo jazdy dla wielu z nas to coś więcej niż tylko dokument – to symbol niezależności. Dzięki niemu możemy wygodnie dojechać do pracy, załatwić codzienne sprawy czy spontanicznie wyruszyć na weekend za miasto. Trudno wyobrazić sobie codzienność bez tego udogodnienia.

Ale zanim usiądziemy za kierownicą, trzeba przejść niełatwą drogę – kurs, teoria, praktyka, stresujący egzamin. A potem – ten upragniony kawałek plastiku, który daje wolność.

Nowe zasady, stare dokumenty

Dotychczas posiadacze bezterminowych praw jazdy mogli spać spokojnie. Teraz jednak przepisy się zmieniają – i to nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Nowe regulacje ujednolicają zasady: wszystkie prawa jazdy mają mieć termin ważności – maksymalnie 15 lat.

Co to oznacza w praktyce? Każdy dokument wydany przed 19 stycznia 2013 roku – czyli wszystkie tzw. bezterminowe – będzie musiał zostać wymieniony. Bez wyjątku.

Proces wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa pięć lat – do 2033 roku. Szacuje się, że obowiązek ten obejmie aż 15 milionów kierowców.

Ile to będzie kosztować i co trzeba przygotować

Choć zmiana dokumentu nie wydaje się szczególnie skomplikowana, warto zawczasu wiedzieć, jak się do niej przygotować – i z jakimi kosztami trzeba się liczyć. W 2025 roku opłata za nowe prawo jazdy wynosi 100,50 zł.

Wniosek o wymianę dokumentu należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania – może to być urząd miasta, starostwo powiatowe, a w Warszawie również urząd dzielnicy.

Trzeba będzie zabrać ze sobą aktualne zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego), dowód tożsamości, stare prawo jazdy oraz dowód wpłaty. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu lub wypełnić go na miejscu. Dokumenty można też wysłać pocztą.

Na nowe prawo jazdy zwykle czeka się do dziewięciu dni roboczych od chwili złożenia kompletu dokumentów. Gdy będzie gotowe, trzeba je odebrać osobiście.

Nowe przepisy, nowe obowiązki

Anna Szumańska z resortu infrastruktury wyjaśnia na łamach portalu dziennik.pl, że obowiązkowa wymiana wynika z art. 124 ustawy o kierujących pojazdami. To krok ku ujednoliceniu zasad w całej Unii Europejskiej.

Choć wymiana dokumentu może wydawać się uciążliwa, warto spojrzeć na to jak na naturalną konsekwencję zmian w prawie. Kierowcy z bezterminowymi prawami jazdy mają jeszcze czas – do 2028 roku – by przygotować się na nowy rozdział w historii swojego kierowania.