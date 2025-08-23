Kwalifikacja wojskowa 2026. MON podało szczegóły

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz rozporządzeń wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej. MON przedstawił już projekt rozporządzenia dotyczącego zasad kwalifikacji wojskowej na 2026 rok. Dokument określa zarówno termin jej przeprowadzenia, jak i roczniki oraz grupy osób zobowiązanych do stawienia się przed komisją wojskową w nadchodzącym roku.

Reklama

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, obowiązek stawienia się przed komisją obejmie:

mężczyzn urodzonych w 2007 roku ,

, mężczyzn z roczników 2002–2006 , którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby uznane w latach 2024 i 2025 za czasowo niezdolne do służby ze względów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku,

ze względów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku, osoby uznane za czasowo niezdolne w latach 2024 i 2025 , których okres niezdolności kończy się już po kwalifikacji, ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny,

, których okres niezdolności kończy się już po kwalifikacji, ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, kobiety z roczników 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym bądź akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wymienionych w przepisach do art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i które dotąd nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej,

lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym bądź akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wymienionych w przepisach do art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i które dotąd nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie do kwalifikacji, a także osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej aż do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają 60 lat, jeśli nie mają przyznanej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dotyczącym kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, obowiązek stawienia się przed komisją obejmie również kobiety posiadające wykształcenie lub umiejętności uznawane za szczególnie ważne dla obronności państwa. Jak wynika z art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, dotyczy to przede wszystkim absolwentek kierunków:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Wezwania mogą otrzymać również kobiety wykonujące zawody takie jak:

psycholog,

rehabilitant,

radiolog,

diagnosta laboratoryjny,

informatyk,

teleinformatyk,

nawigator,

tłumacz.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2026

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2026 roku zostały jasno określone. Jej ogłoszenie nastąpi 16 stycznia 2026 r., natomiast sama procedura rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W tym czasie osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji otrzymają wezwania do stawienia się przed komisją wojskową. Konkretne daty dla poszczególnych powiatów i województw ustalą wojewodowie, a szczegółowe harmonogramy zostaną podane do publicznej wiadomości – zarówno w lokalnych obwieszczeniach, jak i na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to procedura mająca na celu ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej obywateli do pełnienia służby wojskowej. Osoby objęte obowiązkiem stawiają się przed powiatową komisją lekarską, gdzie przechodzą badania medyczne i rozmowę z przedstawicielem wojska. Na podstawie wyników przyznawana jest odpowiednia kategoria zdolności do służby, np. A – zdolny czy D – niezdolny.

Całość rozpoczyna się od rejestracji – potwierdzana jest tożsamość, wypełniane są formularze, a osoby, które przyjechały komunikacją publiczną, mogą ubiegać się o zwrot kosztów biletu. Następnie kandydaci przechodzą do stanowiska ewidencyjnego i wypełniają krótką ankietę. Kolejnym etapem są badania lekarskie, obejmujące m.in. rozmowę z psychologiem, pomiar wzrostu, wagi i ciśnienia, badanie wzroku, postawy oraz ogólną ocenę zdrowia. Celem lekarzy jest sprawdzenie stanu zdrowia, a nie jego szczegółowa ocena.

Po zakończeniu badań kandydat otrzymuje zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR). Na koniec może również skonsultować się z przedstawicielem WCR i, jeśli wyrazi taką wolę, pobrać wniosek o dobrowolne wstąpienie do służby wojskowej.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Każdy, kto ma obowiązek stawienia się na kwalifikację wojskową, musi przygotować odpowiedni komplet dokumentów. Podstawą jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny zabrać ze sobą aktualną dokumentację medyczną. Wymagane są również świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia potwierdzające dalszą naukę, a także dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe. Jeśli kandydat posiada już książeczkę wojskową, należy ją również przedstawić. W przypadku kobiet konieczne jest dodatkowo okazanie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów na kierunkach istotnych z punktu widzenia obronności państwa.

Kategorie wojskowe przydzielane podczas kwalifikacji wojskowej

W trakcie kwalifikacji wojskowej każda osoba badana przez komisję lekarską otrzymuje jedną z czterech kategorii wojskowych, które określają jej zdolność do odbycia czynnej służby.

Kategoria Znaczenie Konsekwencje A Pełna sprawność fizyczna i psychiczna do służby wojskowej Możliwość powołania na szkolenie wojskowe i do służby zasadniczej B Czasowa niezdolność do służby (np. ze względu na stan zdrowia) Konieczność ponownego badania po upływie określonego terminu D Trwała niezdolność do pełnienia służby w czasie pokoju Zwolnienie z obowiązku służby w czasie pokoju E Całkowita niezdolność do służby – zarówno w czasie pokoju, jak i wojny Stałe wyłączenie z obowiązku służby wojskowej

Jaka kara grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa stanowi obowiązek dla osób wskazanych w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, niestawienie się przed komisją bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Taką decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – samodzielnie bądź na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przepisy dopuszczają również możliwość zastosowania przymusowego doprowadzenia przez policję wobec osób uchylających się od obowiązku.

Ponadto, zgodnie z art. 681 pkt 1 tej samej ustawy, brak stawienia się na kwalifikację wojskową lub odmowa przedstawienia wymaganych dokumentów może skutkować karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej z ważnych przyczyn nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Wojska Polskiego, niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu wyznaczonego stawienia się, jednocześnie podając powód nieobecności. W takiej sytuacji organ administracyjny jest zobowiązany do wyznaczenia nowego terminu kwalifikacji.