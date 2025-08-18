Kontrolą opłacania abonamentu RTV zajmują się pracownicy Poczty Polskiej wyznaczeni do tego celu. W trakcie wizyty muszą oni okazać ważną legitymację służbową, potwierdzającą ich uprawnienia. Jak podkreśla Poczta Polska, częstsze kontrole dotyczą firm niż osób prywatnych. Warto pamiętać jednak, że za uchylanie się od opłat grozi kara finansowa sięgająca nawet 819 zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są określone grupy osób, którym przysługuje szczególny status. Aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest przedstawienie w urzędzie Poczty Polskiej odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz złożenie stosownego oświadczenia. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności. Do osób, które nie muszą płacić abonamentu RTV, należą:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby po ukończeniu 60 lat, które pobierają emeryturę nieprzekraczającą miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV?

Procedura uzyskania zwolnienia z opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do której grupy uprawnionych należy dana osoba. Najłatwiej wygląda to w przypadku seniorów powyżej 75. roku życia. W ich przypadku zwolnienie przysługuje automatycznie. Dla pozostałych osób konieczna jest wizyta w urzędzie Poczty Polskiej oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego status, który uprawnia do zwolnienia.

Przykładowo:

osoby bezrobotne muszą przedstawić zaświadczenie z urzędu pracy,

emeryci pobierający świadczenie niższe niż połowa przeciętnego wynagrodzenia powinni okazać dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość emerytury w danym roku.

Abonament RTV od 2026 roku będzie droższy

Od 2026 roku abonament RTV będzie droższy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżki zarówno dla posiadaczy radia, jak i telewizora. Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wzrośnie z 8,70 zł do 9,50 zł, natomiast za korzystanie z telewizora lub zestawu radiowo-radiowego trzeba będzie zapłacić 30,50 zł zamiast dotychczasowych 27,30 zł. Wyższe będą również kary za unikanie płacenia abonamentu, ponieważ wynoszą one 30-krotność miesięcznej stawki. Oznacza to, że w 2026 roku osoby nieopłacające abonamentu zapłacą aż 285 zł w przypadku samego radia oraz 915 zł, jeśli posiadają telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Czy będzie zapowiadana likwidacja abonamentu RTV?

10 lipca 2025 r. do Sejmu trafił projekt ustawy przygotowany przez posłów Konfederacji, w którym zaproponowano całkowite zniesienie opłat abonamentowych.

W uzasadnieniu autorzy podkreślają, że media publiczne i tak otrzymują środki z budżetu państwa oraz z działalności komercyjnej, dlatego dodatkowe obciążanie obywateli jest ich zdaniem nieuzasadnione. Posłowie zwracają uwagę m.in. na:

polityczne wykorzystywanie mediów publicznych,

niską popularność i oglądalność,

ograniczoną i nierówną dostępność treści.

Dodatkowo wskazują, że obecny rząd sam deklarował chęć zniesienia abonamentu, jednak do tej pory nie wprowadził tej zmiany. Jeśli projekt uzyska poparcie większości sejmowej, opłata abonamentowa mogłaby zostać zlikwidowana od 1 stycznia 2026 r.