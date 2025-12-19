Szybko i wygodnie, tak można ekspresem zapłacić za wszystko debetową kartą czy BLIKIEM, ale bywa, że na gwałt potrzebna jest większa gotówka. Problem rozwiązuje szybki dostęp do bankomatu, ale tam można się rozbić o limit. Warto wiedzieć, ile pieniędzy można wypłacić jednorazowo i jakie limity mają banki.

Reklama

Bezpieczeństwo i płynność transakcji

Chodzi o kwestie bezpieczeństwa transakcji i płynność operacji, wskazują banki, które własne limity ustalają na podstawie analizy zwyczajów klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych.

Standardowy limit pieniędzy, które może wypłacić bankomat, to zwykle od 800 złotych do 1 tysiąca. W przypadku niektórych banków te kwoty mogą sięgać 10 tysięcy złotych.

Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatu jednorazowo

Pieniądze należą do nas, ale nie można wypłacać ich z konta bez ograniczeń. To oznacza, że niektóre transakcje mogą zostać zablokowane. Powody są różne, wyjaśniał biznes.interia.pl. Same ograniczenia zależą nie tylko od banku. Chodzi także o rodzaj konta i zgromadzone na koncie środki, także indywidualnie ustalane kwoty maksymalne. Przeciętnie dzienne limity na kontach sięgają od 2 tys. zł do 10 tys. zł, podczas jednej transakcji, i bankomat pozwala wypłacić do czterdziestu banknotów na raz. Trzeba być jednak gotowym i na czarny scenariusz. Kiedy w urządzeniu wyczerpią się zasoby, wówczas gotówki nam nie wypłaci.

Różne limity w różnych bankach

Ilość gotówki, jaką można wypłacić z bankomatów, jest różna. Wszystko zależy od operatora, urządzenia oraz banku.

Euronet – maksymalnie 800 zł jednorazowo.

Planet Cash – do 1 tys. zł, ale współpraca banku z siecią może pozwolić na więcej.

Santander Bank Polska – 1 tys. zł jednorazowo, dzienny limit to 19800 (oczywiście pod warunkiem odpowiedniego limitu na karcie)

Pekao – posiadacze kart Visa, Mastercard i Maestro mogą wypłacić do 6 tys. zł, a złote karty dają limit 15 tys. zł.

PKO BP – tutaj górny dzienny limit to aż 20 tys. zł.

Millennium – standardowo 2 tys. zł dziennie, ale klient może zwiększyć limit aż do 20 tys. zł.

Skąd te różnice w bankowych limitach

Z wewnętrznych regulacji poszczególnych banków oraz możliwości technicznych bankomatów. W sytuacji, kiedy ktoś zamierza podjąć kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, lepiej będzie pofatygować się do oddziału banku. Bo w praktyce bankomaty obsługują wypłatę gotówki do kilku tysięcy złotych, natomiast większe kwoty można wypłacić tylko w drodze indywidualnego zgłoszenia do personelu.