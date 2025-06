Waloryzacja kont i subkont w ZUS to jeden z kluczowych mechanizmów zabezpieczenia wartości pieniędzy odkładanych na emeryturę. W czerwcu 2025 r. środki ubezpieczonych wzrosły nawet o kilkanaście procent. W artykule wyjaśniamy, co to oznacza dla każdego przyszłego emeryta, jak sprawdzić nowe kwoty oraz ile konkretnie zyska osoba z 50 tys., 100 tys. i 300 tys. zł kapitału w ZUS.

Co to jest waloryzacja konta w ZUS i dlaczego ma znaczenie

Waloryzacja konta i subkonta w ZUS to mechanizm, który pozwala utrzymać realną wartość pieniędzy zgromadzonych na przyszłą emeryturę. Każdego roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopisuje do naszych kont dodatkowe kwoty wynikające m.in. z inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w kraju.

W 2025 r. waloryzacja objęła ponad 26 mln osób. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk poinformował, że łączny wzrost wartości kont i subkont wyniósł rekordowe 566,6 mld zł. Dla porównania, w 2024 r. było to 521,6 mld zł. Składki emerytalne i kapitał początkowy zwaloryzowano o 14,41 proc., a środki na subkoncie – o 9,49 proc.

To realne pieniądze, które będą podstawą do wyliczenia twojej przyszłej emerytury. Im więcej masz na koncie po waloryzacji, tym wyższe świadczenie otrzymasz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ile dopisał ci ZUS? Oto przelicznik dla trzech przykładowych kwot

Aby pokazać, co oznacza tegoroczna waloryzacja w praktyce, przygotowaliśmy przykładowe wyliczenia dla trzech popularnych poziomów kapitału: 50 tys., 100 tys. i 300 tys. zł. Zakładamy, że 75 proc. środków znajduje się na koncie głównym, a 25 proc. na subkoncie.

Przykład 1: 50 000 zł zgromadzonych łącznie

Konto główne (75%): 37 500 zł x 14,41% = 5 403,75 zł

Subkonto (25%): 12 500 zł x 9,49% = 1 186,25 zł

Łączny zysk: 6 590 zł

Przykład 2: 100 000 zł zgromadzonych

Konto: 75 000 zł x 14,41% = 10 807,5 zł

Subkonto: 25 000 zł x 9,49% = 2 372,5 zł

Łączny zysk: 13 180 zł

Przykład 3: 300 000 zł zgromadzonych

Konto: 225 000 zł x 14,41% = 32 422,5 zł

Subkonto: 75 000 zł x 9,49% = 7 117,5 zł

Łączny zysk: 39 540 zł

Z tych danych jasno wynika, że waloryzacja ma ogromne znaczenie dla przyszłych emerytów. Każda dodatkowa złotówka może oznaczać nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej na emeryturze.

Kapitał ogółem Zysk z konta (x14,41 %) Zysk z subkonta (x9,49 %) Łączny zysk 50 000 zł 5 403,75 zł 1 186,25 zł 6 590 zł 100 000 zł 10 807,50 zł 2 372,50 zł 13 180 zł 300 000 zł 32 422,50 zł 7 117,50 zł 39 540 zł

Jak sprawdzić stan konta po waloryzacji? Kiedy będą dostępne dane

Dane z czerwcowej waloryzacji będą widoczne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jeszcze w czerwcu 2025 r. Warto zalogować się do swojego profilu PUE ZUS i sprawdzić aktualny stan konta oraz subkonta.

Ponadto informacje te znajdą się w rocznym raporcie ZUS o stanie konta na dzień 31 grudnia 2024 r., który instytucja tradycyjnie udostępnia każdej osobie ubezpieczonej.

ZUS przypomina, że dane widoczne na PUE są najdokładniejszym i najbardziej aktualnym źródłem informacji. W razie wątpliwości można też skorzystać z pomocy konsultanta w placówce lub przez infolinię ZUS.

Czym różni się konto od subkonta w ZUS?

W ZUS każdy ubezpieczony posiada dwa typy kont:

konto główne , na którym zapisywane są składki emerytalne przekazywane bezpośrednio do ZUS;

, na którym zapisywane są składki emerytalne przekazywane bezpośrednio do ZUS; subkonto, na którym zapisuje się składki, które kiedyś trafiały do OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne). Często występują różnice przy dziedziczeniu i wypłacie środków.

Różnica ma znaczenie prawne i finansowe. Wypłata środków z subkonta może nastąpić w inny sposób niż środków z konta głównego. Środki z konta głównego wchodzą do puli wypłacanej miesięcznie przy emeryturze. Średnio część z subkonta może być dziedziczona lub wypłacana jednorazowo, w zależności od wyboru .Więcej na ten temat: ZUS o koncie i subkoncie.

Czy waloryzacja ma wpływ na wysokość emerytury?

Tak, i to bardzo istotny. Przy obliczaniu emerytury ZUS sumuje zgromadzone składki, kapitał początkowy i środki z subkonta, a następnie dzieli tę kwotę przez średnie dalsze trwanie życia według tabeli GUS.

WZÓR: (emerytalny kapitał zgromadzony) ÷ (średnie dalsze trwanie życia)

Im więcej masz na koncie, tym wyższa będzie twoja emerytura. Dlatego coroczna waloryzacja – nawet jeśli nie widać jej od razu w portfelu – może znaczną mieć wagę w przyszłości. Dla osoby, która planuje przejście na emeryturę za 10 czy 15 lat, każde kilkanaście tysięcy złotych więcej może oznaczać realną zmianę w wysokości świadczenia.

Dodatkowe informacje: jak oblicza się wskaźniki waloryzacji

Wskaźniki waloryzacji ogłaszane są co roku na podstawie:

przeciętnego wzrostu funduszu wynagrodzeń (czyli ogólnej sumy wypłacanych pensji),

poziomu inflacji.

Wskaźnik waloryzacji składek i kapitału początkowego w 2025 r. wyniósł 114,41 proc., a środków na subkoncie – 109,49 proc. Podstawę prawną stanowi art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 851).