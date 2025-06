Wielu emerytów i rencistów nie zdaje sobie sprawy, że mogą zwiększyć swoje świadczenia już dziś, bez czekania na coroczne rozliczenie podatkowe. Kluczem jest formularz EPD-21 – wniosek do ZUS, który pozwala uniknąć comiesięcznych potrąceń zaliczki na podatek dochodowy. W efekcie emerytury, renty, a także trzynasta i czternasta emerytura wypłacane są w wyższej kwocie „na rękę”. W naszym artykule wyjaśniamy, kto i jak może skorzystać z tego rozwiązania, ile realnie można zyskać oraz jakie formalności trzeba spełnić, by maksymalnie poprawić swoją sytuację finansową.

400 zł więcej z emerytury. Co to jest wniosek EPD-21?

Formularz EPD-21 to wniosek składany do ZUS przez emerytów i rencistów, którzy nie chcą, aby z ich świadczenia była potrącana zaliczka na podatek dochodowy – pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł. Choć nie każdy wie o tej możliwości, to jest ona zgodna z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.) i może przynieść realne korzyści finansowe.

Złożenie wniosku:

pozwala uniknąć comiesięcznego pobierania zaliczek na PIT ,

, zwiększa wypłaty emerytur, rent, trzynastek i czternastek "na rękę",

jest proste: można je złożyć online, osobiście lub pocztą.

Prawo to wynika m.in. z art. 31a, 31c, 34 i 45 ustawy PIT

Kto powinien złożyć wniosek EPD-21 w 2025 roku?

Wniosek EPD-21 opłaca się złożyć osobom:

których emerytura lub renta nie przekracza 2490 zł brutto miesięcznie ,

, które nie osiągają dodatkowych dochodów (np. z pracy lub działalności),

(np. z pracy lub działalności), które chcą otrzymywać wyższe świadczenia "na rękę" już w ciągu roku, a nie dopiero po rozliczeniu PIT.

Jeśli dochód z ZUS w 2025 roku nie przekroczy 30 tys. zł, to ZUS nie potrąci podatku. A to oznacza więcej pieniędzy w portfelu. Co ważne: formularz składa się raz i obowiązuje, dopóki nie zostanie wycofany.

Jak złożyć formularz EPD-21? Praktyczna instrukcja dla emerytów

ZUS dopuszcza trzy sposoby złożenia wniosku EPD-21:

Osobiście – w każdej placówce ZUS, Listownie – na adres dowolnego oddziału ZUS, Elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS): https://www.zus.pl/pue

Formularz można pobrać tutaj: Wniosek EPD-21

Wypełniając dokument, należy:

podać swoje dane i numer świadczenia,

zaznaczyć odpowiednie oświadczenia podatkowe,

podpisać i dostarczyć do ZUS.

Ile można zyskać? Przykładowe wyliczenia i realne korzyści (netto, rocznie)

Wielu emerytów zastanawia się, ile można realnie zyskać na złożeniu wniosku. Oto przykład emeryta z świadczeniem 2100 zł brutto:

po potrąceniu 9% na NFZ zostaje 1911 zł,

bez wniosku EPD-21, trzynastka do wypłaty to 1454,67 zł,

po złożeniu wniosku – aż 1620,67 zł,

zysk: 166 zł z jednej tylko trzynastki!

Jeśli dodamy do tego czternastkę (wrzesień 2025) i sumę miesięcznych zaliczek na PIT, może to dać nawet 400 zł rocznie netto (czyli łączny zysk z całego roku, a nie miesięczny) – czyli realnie więcej pieniędzy "na rękę", bez konieczności oczekiwania na zwrot podatku po roku.

Czy wszyscy emeryci skorzystają z EPD-21? Pułapki i ograniczenia

Nie każdy zyska na złożeniu wniosku EPD-21 do ZUS. Wniosek nie opłaca się, jeśli:

przekraczasz 30 tys. zł dochodu rocznie,

pracujesz zawodowo lub masz inne dochody opodatkowane PIT,

nie masz planów rozliczania PIT samodzielnie (bo może dojść do niedopłaty).

Warto też pamiętać: ZUS przestaje nie potrącać podatku tylko do kwoty 30 000 zł rocznie. Potem wraca potrącanie zaliczki.

Co jeśli nie złożysz wniosku EPD-21, ale Twoje dochody nie przekroczą 30 tys. zł?

Osoby, które spełniają warunki zwolnienia (czyli ich roczny dochód z ZUS nie przekroczy 30 tys. zł), ale nie złożą wniosku EPD-21, nie tracą tych pieniędzy bezpowrotnie. ZUS potrąci zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku, ale nadpłata zostanie zwrócona przez urząd skarbowy po złożeniu rocznego zeznania PIT.

W praktyce oznacza to:

mniej pieniędzy na bieżąco w 2025 roku,

konieczność czekania do wiosny 2026 roku na zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego.

Dlatego złożenie EPD-21 daje realną korzyść czasową i większą płynność finansową przez cały rok.

Czternastka 2025: jak wniosek EPD-21 wpłynie na dodatkowe świadczenie?

W 2025 roku czternasta emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Bez wniosku EPD-21 ZUS potrąca z niej:

ok. 160 zł składki zdrowotnej,

zaliczkę na podatek (nawet 166 zł).

Po złożeniu EPD-21 czternastka netto może wzrosnąć o ponad 200 zł. To szczególnie ważne dla seniorów z najniższymi świadczeniami. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czternastka wyższa o 213 zł? Wystarczy złożyć ten wniosek do ZUS [FORMULARZ]

Wniosek EPD-21 a zmiany prawne po 2022 roku

Choć może się wydawać, że EPD-21 to nowe rozwiązanie, to jego podstawa prawna obowiązuje od wielu lat. Nowością była zmiana progu podatkowego (do 30 tys. zł) i kwoty wolnej od podatku. Od 2022 roku możliwość rezygnacji z zaliczek na PIT zyskała na znaczeniu.