Skąd zakaz smartfonów w szkołach? Koniec z "cyfrową rozpraszalnością"
Głównym celem projektu, złożonego pod hasłem "Szkoła wolna od smartfonów", jest walka z negatywnym wpływem nadmiernego korzystania z technologii na dzieci i młodzież. Autorzy projektu chcą, aby regulacje dotyczące telefonów przestały być domeną statutów poszczególnych szkół, a stały się ujednoliconym, ustawowym wymogiem dla wszystkich podstawówek w kraju.
Kluczowe założenia projektu:
Nie zakazuje się wnoszenia telefonów, ale ich używania na terenie placówki. Urządzenia będą musiały być wyłączone i bezpiecznie schowane.
Szkoły same zdecydują o sposobie przechowywania telefonów, na przykład poprzez organizację specjalnych depozytów lub szafek.
Wyjątki od zakazu używania smartfonów będą możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, takich jak cele edukacyjne lub medyczne (np. monitorowanie poziomu cukru u diabetyków). Szczegóły tych wyjątków będą musiały znaleźć się w statucie każdej szkoły.
W przypadku nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem, uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu udostępnionego przez szkołę lub nauczyciela.
Politycy i eksperci, w tym poseł Łukasz Osmalak, podkreślają, że nadmierne używanie smartfonów negatywnie wpływa na koncentrację, zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, a także na ich umiejętności społeczne. Zauważają, że przeciętny uczeń spędza z telefonem ponad pięć godzin dziennie, co prowadzi do izolacji i pogarszania wyników wnauce.
Argumenty za i przeciw zakazowi smartfonów w szkołach
Projektowany zakaz używania smartfonów w szkołach wywołuje szerokie dyskusje, w których zderzają się ze sobą różne perspektywy: od tych zaniepokojonych cyfrowym uzależnieniem, po tych, którzy stawiają na edukację i odpowiedzialne korzystanie z technologii.
Głosy poparcia: eksperci za zakazem
Wielu specjalistów popiera pomysł ustawowego zakazu, powołując się na konkretne badania i raporty.
Raport UNESCO: W opublikowanym w 2023 roku raporcie, agencja ONZ ds. edukacji, nauki i kultury rekomendowała wprowadzenie globalnego zakazu używania smartfonów w szkołach. Badania cytowane w raporcie wykazały, że nawet sama obecność telefonu w pobliżu ucznia może negatywnie wpływać na jego koncentrację. Według UNESCO, usunięcie smartfonów ze szkół w krajach takich jak Belgia, Hiszpania i Wielka Brytania przyczyniło się do poprawy wyników w nauce, zwłaszcza wśród uczniów, którzy wcześniej mieli problemy z osiągnięciem dobrych rezultatów.
Opinie lekarzy: Polscy lekarze, tacy jak prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, jednoznacznie opowiadają się za całkowitym zakazem. Wskazują na szereg problemów zdrowotnych, od wad postawy i problemów ze wzrokiem, po stany lękowe i depresyjne, które są ściśle powiązane z nadmierną ekspozycją na ekrany.
Zwiększenie koncentracji i poprawa relacji: Wielu nauczycieli i rodziców wierzy, że zakaz używania smartfonów w szkołach pozwoli uczniom skupić się na nauce, a na przerwach spędzać czas na rozmowach i zabawach z rówieśnikami, co jest kluczowe dla ich rozwoju emocjonalnego i społecznego.
Argumenty sceptyków. Zakaz smartfonów w szkołach to za mało
Wśród przeciwników zakazu smartfonów w szkołach panuje przekonanie, że sam zakaz nie rozwiąże problemu, a może nawet go pogłębić.
Brak narzędzi do egzekwowania: Jak wynika z badań, nawet w tych szkołach, gdzie zakaz używania smartfonów w szkołach już obowiązuje, jego egzekwowanie jest trudne. 71% rodziców uważa, że zasady są przestrzegane, ale tylko 53% nauczycieli podziela tę opinię. Pojawiają się głosy, że "zakaz rodzi bunt" i będzie zmuszał uczniów do szukania sposobów na jego obejście.
Problemy prawne: Zgodnie z Konstytucją RP, własność może być ograniczana tylko ustawą i w ściśle określonym zakresie. Wielu ekspertów prawnych, w tym cytowany w mediach portal Prawo.pl, podkreśla, że nauczyciel nie ma prawa konfiskować ani przechowywać telefonu ucznia bez jego zgody. Stworzenie depozytów rodzi z kolei pytania o odpowiedzialność szkoły za zgubione lub uszkodzone urządzenia.
Edukacja zamiast zakazu: Wielu ekspertów, w tym minister edukacji Barbara Nowacka, sugeruje, że zamiast zakazywać, należy inwestować w edukację cyfrową. Szkoła powinna uczyć dzieci, jak mądrze i odpowiedzialnie korzystać z technologii, a nie tylko im jej zabraniać. Tego typu kompetencje są kluczowe w XXI wieku, a całkowity zakaz używania smartfonów może uniemożliwić ich rozwój.
Opinie rodziców i uczniów
Przeprowadzone ankiety pokazują, że postawy w tej sprawie są mocno zróżnicowane. Ponad 60% rodziców i nauczycieli opowiada się za całkowitym zakazem, ale w grupie uczniów odsetek ten spada do zaledwie 8%.
Młodzież nie wierzy, że zakaz poprawi ich wyniki w nauce czy atmosferę w szkole. Rodzice, którzy są przeciwni zakazowi używania smartfonów w szkołach, często powołują się na kwestie bezpieczeństwa i szybkiej komunikacji z dzieckiem po lekcjach.
Jak to działa w innych krajach? Lekcje z Europy
Polska nie jest jedynym krajem, który mierzy się z problemem smartfonów w szkołach. Wiele europejskich państw już wdrożyło podobne rozwiązania.
Francja: Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i gimnazjach wprowadzono w 2018 roku (tzw. "loi anti-portable"). Telefony można przynosić, ale muszą być wyłączone i schowane przez cały dzień.
Holandia: Minister edukacji ogłosił zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach od stycznia 2024 roku, uzasadniając to negatywnym wpływem na koncentrację.
Szwecja: Tamtejszy rząd wprowadził zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, z możliwością wykorzystywania ich w celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela.
Większość państw, które wprowadziły takie regulacje, odnotowała poprawę wyników w nauce i lepszą atmosferę w szkołach, ale eksperci zaznaczają, że to dopiero początek drogi, a sam zakaz jest jedynie pierwszym krokiem.
Podsumowanie i perspektywy na przyszłość
|Szczegóły projektu ustawy
|Wyzwania i kontrowersje
|Główny cel
|Wprowadzenie ustawowego zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych.
|Czy sam zakaz wystarczy, czy potrzebna jest również edukacja cyfrowa?
|Forma zakazu
|Zakaz używania, nie wnoszenia. Sposób przechowywania telefonów reguluje statut szkoły.
|Kwestie prawne dotyczące konfiskaty i odpowiedzialności za uszkodzenie/zgubienie telefonu.
|Potencjalne korzyści
|Zwiększenie koncentracji uczniów, poprawa relacji rówieśniczych, zmniejszenie cyberprzemocy.
|Opór uczniów i poszukiwanie sposobów na omijanie zakazu.
|Wpływ na nauczycieli
|Nowelizacja ma dać nauczycielom jasne narzędzie do walki z rozpraszaniem uwagi na lekcjach.
|Dodatkowe obciążenie związane z egzekwowaniem zakazu i ewentualnym przechowywaniem telefonów.
|Perspektywa rodziców
|Większość popiera zakaz ze względu na dobro dziecka, ale część obawia się utraty kontaktu w sytuacjach awaryjnych.
|Konieczność wypracowania spójnych zasad komunikacji między szkołą a rodzicami.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.