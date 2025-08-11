W sierpniu wielu Polaków może spodziewać się miłej niespodzianki. Chociaż ZUS nie wypłaca "trzynastek" czy "czternastek" w tym miesiącu, dla pewnej grupy beneficjentów nadchodzący przelew będzie wyjątkowo wysoki. Wypłata może wynosić nawet 1600 zł, a wszystko to za sprawą świadczenia 800 plus. Wyjaśniamy, kto może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki i jak wygląda kalendarz przelewów na ten miesiąc.

1600 zł dla "spóźnialskich" rodziców

Najważniejszą grupą, która ma realną szansę na otrzymanie znacznie większego przelewu w sierpniu, są rodzice korzystający ze świadczenia wychowawczego 800 plus. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby otrzymywać pieniądze w nowym okresie rozliczeniowym (od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.), konieczne było złożenie wniosku.

Kluczowy jest tutaj termin złożenia dokumentów. Rodzice, którzy złożyli wniosek :

• do 30 kwietnia 2025 r. – otrzymali pierwszą wypłatę w czerwcu, a kolejne co miesiąc bez przerw.

• w maju 2025 r. – otrzymali pierwszą wypłatę w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec.

• w czerwcu 2025 r. – ZUS ma do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wypłatę. W związku z tym, przelew trafi na ich konta dopiero w sierpniu. Będzie to jednak wypłata z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, co oznacza, że otrzymają oni jednorazowo 1600 zł (800 zł za każdy miesiąc).

Warto podkreślić, że jest to jednorazowe wyrównanie, które ma na celu uzupełnienie braków z poprzednich miesięcy. Od września wypłaty będą już realizowane w standardowej wysokości 800 zł miesięcznie.

Czy emeryci dostaną podwójne świadczenie?

Wiele osób zastanawia się, czy również emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w sierpniu. Odpowiedź brzmi: nie. W tym miesiącu nie przewiduje się wypłat dodatkowych świadczeń, takich jak "trzynastka" czy "czternastka".

• Trzynasta emerytura w 2025 roku, podobnie jak w poprzednich latach, została wypłacona w marcu i kwietniu.

• Czternasta emerytura zgodnie z harmonogramem zostanie wypłacona we wrześniu, więc na ewentualne dodatkowe pieniądze z tego tytułu seniorzy muszą jeszcze poczekać.

Informacje o "podwójnych" wypłatach dla emerytów w sierpniu wynikają najczęściej z przesunięć w kalendarzu.

Kalendarz przelewów ZUS na sierpień 2025 – Zmiany terminów wypłat

Terminy wypłat świadczeń emerytalno-rentowych są stałe: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Jednakże, jeśli termin wypada w sobotę, niedzielę lub w święto, ZUS wypłaca świadczenie w dniu roboczym poprzedzającym ten termin. W sierpniu 2025 r. będą miały miejsce dwie takie sytuacje:

• Wypłata z 10 sierpnia (niedziela) – zostanie zrealizowana wcześniej, czyli w piątek 8 sierpnia.

• Wypłata z 15 sierpnia (piątek, Święto Wojska Polskiego) – zostanie zrealizowana również wcześniej, czyli w czwartek 14 sierpnia.

Przesunięcia te są standardową procedurą i nie oznaczają, że ZUS dokonuje dwóch wypłat. Po prostu świadczenia docierają na konta beneficjentów nieco wcześniej niż zwykle. Osobom, które mają termin wypłaty na 25 sierpnia, pieniądze wpłyną na konto w poniedziałek, a więc bez zmian.

Podsumowanie i co dalej?

Sierpień 2025 roku przyniesie dodatkowe środki finansowe przede wszystkim rodzicom, którzy spóźnili się ze złożeniem wniosku o świadczenie 800 plus. Jednorazowa wypłata w wysokości 1600 zł za czerwiec i lipiec to solidne wsparcie finansowe, które pomoże w przygotowaniach do nowego roku szkolnego.

Dla emerytów i rencistów sierpień nie oznacza dodatkowych przelewów, ale warto śledzić harmonogram wypłat, ponieważ ZUS regularnie informuje o ewentualnych przyspieszeniach terminów.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojej sytuacji lub terminu wypłaty, zawsze warto sprawdzić status świadczenia w aplikacji PUE ZUS lub skontaktować się z infolinią ZUS. Złożenie wniosku w odpowiednim terminie to klucz do ciągłości otrzymywania świadczeń, dlatego warto pilnować kalendarza.