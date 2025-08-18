Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Nie każdy bezrobotny ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby go otrzymać, musisz spełnić kilka warunków:

być zarejestrowanym w urzędzie pracy,

mieć odpowiedni staż pracy – zazwyczaj przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy,

w tym czasie odprowadzano za Ciebie składki na Fundusz Pracy (np. z umowy o pracę lub zlecenie z odpowiednimi składkami).

Jeśli te warunki są spełnione, masz szansę na wsparcie finansowe.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które:

Rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, chyba że było to spowodowane upadłością, likwidacją pracodawcy lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia.

Zostały zwolnione z pracy dyscyplinarnie.

W okresie 18 miesięcy przed rejestracją nie miały 365 dni pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Odmawiały bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia, pracy społecznie użytecznej itp.

Utraciły status bezrobotnego.

Pobierają inne świadczenia pieniężne: np. z odpłatnej praktyki absolwenckiej przekraczające połowę minimalnego wynagrodzenia.

Utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu jego okresu pobierania, np. gdy małżonek utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez drugiego małżonka.

Odmawiają poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym.

Nie przystępują do skierowania na szkolenia, staże, pracę użyteczną.

Nie podają informacji o wszystkich uzyskanych przychodach.

Dodatkowo, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają ze zwolnienia ze składek ZUS, nie będą miały prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją nie miały 365 dni pracy z minimalnym wynagrodzeniem i odprowadzaniem pełnych składek.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku - brutto i netto?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zależy od Twojego stażu pracy:

jeśli pracowałeś krócej niż 5 lat – otrzymasz 80 proc. podstawowej stawki,

jeśli masz od 5 do 20 lat pracy – dostaniesz pełne 100 proc.,

jeśli pracowałeś ponad 20 lat – przysługuje Ci 120 proc. podstawowej kwoty.

I tak jeżeli masz staż pracy poniżej 5 lat:

Pierwsze 90 dni - 1329,60 zł brutto (około 1209,94 zł netto) miesięcznie.

(około 1209,94 zł netto) miesięcznie. Po 90 dniach - 1044,20 zł brutto (około 950,22 zł netto) miesięcznie.

Staż pracy od 5 do 20 lat:

Pierwsze 90 dni - 1662,00 zł brutto (około 1512,42 zł netto) miesięcznie.

(około 1512,42 zł netto) miesięcznie. Po 90 dniach - 1305,20 zł brutto (około 1187,73 zł netto) miesięcznie.

Staż pracy powyżej 20 lat:

Pierwsze 90 dni - 1994,40 zł brutto (około 1814,90 zł netto) miesięcznie.

(około 1814,90 zł netto) miesięcznie. Po 90 dniach - 1566,30 zł brutto (około 1425,33 zł netto) miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Możesz zarejestrować się w urzędzie pracy osobiście lub online. Potrzebujesz dokumentów potwierdzających zatrudnienie i odprowadzanie składek. Po złożeniu wniosku urząd pracy oceni, czy spełniasz warunki.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać:

180 dni – standardowy okres pobierania świadczenia,

– standardowy okres pobierania świadczenia, 365 dni – dla osób powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do dochodu?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu i wlicza się do dochodu.

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych i pracować?

Nie, jeśli podejmiesz zatrudnienie na pełen etat, tracisz prawo do zasiłku. W przypadku pracy na część etatu możliwe jest otrzymanie dodatku aktywizacyjnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych?

Do rejestracji w urzędzie pracy wymagane są:

Dowód osobisty,

Świadectwa pracy z ostatnich lat,

Dokumenty potwierdzające okresy składkowe,

Zaświadczenia o wynagrodzeniu.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Tak, osoba prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, ale tylko w przypadku zawieszenia lub zamknięcia działalności i spełnienia wymogów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych?

Urząd pracy ma do 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Pierwsza wypłata zasiłku dla bezrobotnych następuje zazwyczaj do 14. dnia następnego miesiąca po przyznaniu prawa do świadczenia.

Jak się zwolnić, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Bezrobotny nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 90 dni, rozwiązując stosunek pracy przez wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek nie jest przyznawany automatycznie – trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek. W trakcie pobierania świadczenia musisz aktywnie szukać pracy i stawiać się na wezwania urzędu. Jeśli znajdziesz pracę przed końcem okresu zasiłkowego, możesz stracić prawo do dalszych wypłat.

Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku

W 2025 roku przewidziane są istotne zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. 13 marca 2025 roku Senat zatwierdził ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia wraz z poprawkami. Kluczową zmianą jest zwiększenie wysokości zasiłku dla osób ze stażem pracy krótszym niż 5 lat – obecnie wynosi on 80 proc. podstawowej kwoty, natomiast po wejściu w życie nowych przepisów wzrośnie do 100 proc., zrównując się ze świadczeniem przysługującym osobom ze stażem od 5 do 20 lat. Osoby z co najmniej 20-letnim stażem nadal będą otrzymywać 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Zmodyfikowany zostanie również czas pobierania świadczenia:

180 dni dla większości bezrobotnych,

365 dni dla osób spełniających określone kryteria, m.in. niepełnosprawnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny, mających powyżej 50 lat i jednocześnie co najmniej 20-letni staż pracy oraz utrzymujących dziecko, a także samotnych rodziców wychowujących dziecko.

Dodatkowe świadczenia dla osób bezrobotnych w 2025 roku

Oprócz zasiłku dla bezrobotnych można skorzystać z dodatkowych form wsparcia: