Spotkanie Trumpa i Putina

W piątek odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina. Obydwaj określili swoje spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”, ale po zakończonych nagle rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień.

Reakcja rynku

Polska waluta utrzymywała stabilny kurs wobec głównych walut. W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty stracił 0,12 proc. do dolara, którego wyceniano na 3,64 zł. Kurs złotego spadł o 0,19 proc. wobec euro, za które trzeba było zapłacić 4,26 zł, a także o 0,17 proc. wobec franka szwajcarskiego wycenianego na 4,51 zł.

Wzrósł natomiast kurs rosyjskiej waluty, której wartość umocniła się 0,36 proc. wobec dolara, za którego płacono 79,86 rubli.