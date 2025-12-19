Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

Uzyskanie prawa do dodatku nie wymaga spełnienia skomplikowanych kryteriów. Najważniejsza zasada jest prosta i przejrzysta: jeśli dziecko pobiera rentę rodzinną po obojgu zmarłych rodzicach, automatycznie ma prawo także do dodatku dla sieroty zupełnej.

Reklama

Ta sama zasada obowiązuje w sytuacji, gdy dziecko otrzymuje rentę po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Wiek nie ma znaczenia – świadczenie może trafić zarówno do małoletnich, jak i do osób pełnoletnich, które kontynuują naukę na dowolnym etapie edukacji.

Co ważne, każde uprawnione dziecko otrzymuje pełną, ustawową kwotę dodatku. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, wszystkie mają prawo do identycznego świadczenia, niezależnie od liczby rodzeństwa.

Do kiedy przysługuje świadczenie?

Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest świadczeniem wypłacanym bezterminowo. Jego wypłata jest ściśle związana z prawem do renty rodzinnej. Oznacza to, że dziecko może otrzymywać pieniądze najdłużej do 25. roku życia, ale wyłącznie pod warunkiem kontynuowania nauki.

To kluczowy warunek. Utrata statusu ucznia lub studenta skutkuje utratą prawa do świadczenia. Kontynuowanie edukacji jest więc podstawą, która pozwala utrzymać wypłatę dodatku przez kolejne lata.

Ile wynosi dodatek po waloryzacji?

Od marca 2025 r. dodatek dla sieroty zupełnej wynosi dokładnie 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje do końca lutego 2026 r., kiedy to – jak co roku – zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja.

Podwyżka świadczenia nie jest jedynie formalnością. Ma ona na celu ochronę wartości dodatku przed inflacją i rosnącymi kosztami życia, tak aby pomoc była realna, a nie symboliczna.

Dokumenty, które trzeba dostarczyć do ZUS

Aby ZUS mógł kontynuować wypłatę świadczenia, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Najważniejszym z nich jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą dostarczyć je do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października.

Szczególną sytuację mają absolwenci liceów, którzy dopiero rozpoczynają studia. Do końca września muszą zgłosić się do ZUS z potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię oraz wnioskiem o dalszą wypłatę świadczenia. Do października powinni dostarczyć właściwe zaświadczenie z uczelni potwierdzające faktyczny start studiów.

Konsekwencje braku zaświadczenia

Zaświadczenie o nauce wystawia szkoła lub uczelnia. Jeśli dokument nie dotrze do ZUS w ustalonym terminie, wypłata świadczenia zostaje wstrzymana. Istnieją jednak ułatwienia – jeśli szkoła w pierwszym dostarczonym zaświadczeniu wskaże pełny okres nauki, nie ma potrzeby co roku przynosić nowych dokumentów.

Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej zasadzie: jeśli dziecko przerwie naukę, a informacja ta nie zostanie przekazana do ZUS, wypłata świadczenia nadal będzie kontynuowana, ale nienależnie. Oznacza to obowiązek zwrotu pieniędzy, i to z naliczonymi odsetkami.