Zapytania o kredyty mieszkaniowe w grudniu

BIK poinformowało, że w grudniu 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 33,48 tys. osób w porównaniu do 28 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 28,8 proc. r/r. Spadła jednak o 9,6 proc. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do listopada 2025 r.

Reklama

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu 2025 r. wyniosła 487,77 tys. zł i była wyższa o 9,7 proc. niż w grudniu 2024 r. W porównaniu do listopada br. była ona również wyższa o 2,4 proc.

Obniżka stóp procentowych - popyt na kredyty mieszkaniowe

- Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe jest głównie efektem obniżek stóp procentowych. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na popyt jest nominalny wzrost wynagrodzeń o ok. 7 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na wyższą zdolność kredytową, co wprost przekłada się na wzrost zainteresowania zaciąganiem kredytu mieszkaniowego. Wzrost zdolności kredytowej pozwala również na wnioskowanie o coraz wyższe kwoty kredytu, co potwierdza sukcesywnie rosnąca w minionym roku średnia kwota wnioskowanego kredytu - podkreślił, cytowany w informacji, główny analityk Grupy BIK, dr hab. Waldemar Rogowski.

W skład Grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.