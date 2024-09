Kredyt mieszkaniowy 0 proc. - czy ma szense wejść?

Grabiec w Radiu Zet odpowiadał na pytanie słuchacza, czy zostanie "przepchnięty siłą kredyt 0 procent" na zakup mieszkania. "Myślę, że wprowadzimy kredyt 0 procent, siła nie będzie wymagana" - odpowiedział.

Jak doprecyzował, to rozwiązanie "oczywiście nie załatwi problemu mieszkaniowego w Polsce, tylko potrzebne jest działanie kompleksowe". "Zarówno, jeśli chodzi o mieszkania socjalne i komunalne i tutaj zwiększamy strumień środków, chcemy go zwiększyć, jeśli chodzi o to, co robią samorządy. Po drodze TBS-y, ale również dopłaty do kredytów dla tych, których nie stać na ten kredyt, mamy najdroższy kredyt w Europie" - wskazał Grabiec.

"Wszyscy mówią o kredycie 2 procent, który był kompletnym humbugiem, on nie wyszedł PiS, on był kompromitujący. Natomiast program +Mieszkanie dla młodych+, który w kilka lat zapewnił mieszkanie i pozwolił nabyć własne mieszkanie 200 tys. ludzi w Polsce, to był najlepszy program mieszkaniowy w Polsce" - ocenił szef KPRM.

Spór w koalicji o Kredyt 0 procent

Dopytywany o spór w koalicji na ten temat i sprzeciw Polski2050 wobec kredytu 0 procent, Grabiec odpowiedział, że "rozmawiamy na ten temat między ministrami".

"Myślę, że się dogadamy, dziś Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów nad tym obraduje. Trochę szkoda, że opinie częściej są formułowane w mediach niż w bezpośrednim dialogu, ale myślę, że to naprawimy i najbliższe dni i tygodnie przyniosą intensywne prace, tak aby projekt rządowe dotyczące kompleksowo gospodarki mieszkaniowej zostały przez rząd przyjęte" - powiedział Grabiec.

"Ja widziałem nawet gdzieś w sieci takie analizy, że rzekomo deweloperzy wpłacali na PO. To kompletny fejk" - podkreślił jednocześnie Grabiec odnosząc się do krytyki koncepcji kredytu 0 procent.

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiadał jeszcze w sierpniu, że jego ugrupowanie nie poprze programu kredytu mieszkaniowego naStart. "Nie poprzemy kredytu 0 procent" - pisał wtedy marszałek Sejmu na platformie X. To jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania - oceniał. (PAP)