Banki Pekao i Alior na sprzedaż? Minister zabrał głos

Kilka dni temu minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski w jednym z wywiadów powiedział, że posiadanie dwóch banków jest dla PZU "problematyczne". Wywołało to spekulacje o ewentualnej sprzedaży Banku Pekao lub Alior Banku, które należą do największego ubezpieczyciela w Polsce. Spekulacje na ten temat uciął dziś wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki, mówiąc, że obecnie nie ma planu sprzedaży żadnego z banków należących do PZU.