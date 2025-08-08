Dofinansowanie do zakupu samochodu 2025 - kto może skorzystać?

O dofinansowanie do zakupu samochodu mogą się ubiegać:

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności , które poruszają się wyłącznie na wózku inwalidzkim i nie mogą się z niego same przesiąść na fotel samochodowy.

Osoby niepełnosprawne jako kierowcy, jak i ich opiekunowie, jeśli potrzebny jest samochód przystosowany do przewozu.

Na jaki samochód można uzyskać dofinansowanie?

Samochód na który chcemy uzyskać dofinansowanie może być nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat i musi być od razu dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy.

Ważne: Nie można składać wniosku na auto, które dopiero chcemy przystosować.

PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu - ile można dostać?

Dla kierowcy na wózku:

Do kwoty 150 000 zł – 80% wartości

Nadwyżka od 150 000 do 250 000 zł – 50%

Od 250 000 do 300 000 zł – 30%

Powyżej 300 000 zł – brak dopłaty

Dla pasażera na wózku:

Do 130 000 zł – 85% wartości

Od 130 000 do 200 000 zł – 50%

Od 200 000 do 230 000 zł – 30%

Powyżej 230 000 zł – brak dopłaty

Maksymalne dofinansowanie do samochodu:

Kierowca: nawet 185 000 zł

Pasażer/opiekun: do 154 500 zł

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu?

Wnioski można składać wyłącznie online przez System Obsługi Wsparcia (SOW) – wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Należy dołączyć - skan orzeczenia, zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 120 dni), prawo jazdy (dla kierowców), oświadczenie o niewykorzystaniu i nie sprzedaży auta przez 60 miesięcy .

Co dalej po złożeniu wniosku?

Wnioski oceniane są według punktacji i kolejności wpływu, do wyczerpania puli.

Decyzja wydawana jest do 45 dni, umowa jest ważna maksymalnie 15 miesięcy.

Dlaczego warto złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu PFRON?

To ostatnia szansa w 2025 roku – program oferuje ogromne wsparcie finansowe, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 185 000 zł, bez żadnych kryteriów dochodowych. Jeśli potrzebujesz kupić dostosowane auto – warto już teraz przygotować wszystkie dokumenty, żeby złożyć wniosek 1 sierpnia 2025!

Co można zrobić już dziś: