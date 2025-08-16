- Dofinansowanie do zakupu samochodu 2025 - kto może skorzystać?
- Na jaki samochód można uzyskać dofinansowanie?
- PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu - ile można dostać?
- Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu?
- Co dalej po złożeniu wniosku?
- Dlaczego warto złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu PFRON?
Dofinansowanie do zakupu samochodu 2025 - kto może skorzystać?
O dofinansowanie do zakupu samochodu mogą się ubiegać:
- Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które poruszają się wyłącznie na wózku inwalidzkim i nie mogą się z niego same przesiąść na fotel samochodowy.
- Osoby niepełnosprawne jako kierowcy, jak i ich opiekunowie, jeśli potrzebny jest samochód przystosowany do przewozu.
Na jaki samochód można uzyskać dofinansowanie?
Samochód na który chcemy uzyskać dofinansowanie może być nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat i musi być od razu dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy.
Ważne: Nie można składać wniosku na auto, które dopiero chcemy przystosować.
PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu - ile można dostać?
Dla kierowcy na wózku:
- Do kwoty 150 000 zł – 80% wartości
- Nadwyżka od 150 000 do 250 000 zł – 50%
- Od 250 000 do 300 000 zł – 30%
- Powyżej 300 000 zł – brak dopłaty
Dla pasażera na wózku:
- Do 130 000 zł – 85% wartości
- Od 130 000 do 200 000 zł – 50%
- Od 200 000 do 230 000 zł – 30%
- Powyżej 230 000 zł – brak dopłaty
Maksymalne dofinansowanie do samochodu:
- Kierowca: nawet 185 000 zł
- Pasażer/opiekun: do 154 500 zł
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu?
- Wnioski można składać wyłącznie online przez System Obsługi Wsparcia (SOW) – wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
- Należy dołączyć - skan orzeczenia, zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 120 dni), prawo jazdy (dla kierowców), oświadczenie o niewykorzystaniu i nie sprzedaży auta przez 60 miesięcy .
Co dalej po złożeniu wniosku?
- Wnioski oceniane są według punktacji i kolejności wpływu, do wyczerpania puli.
- Decyzja wydawana jest do 45 dni, umowa jest ważna maksymalnie 15 miesięcy.
Dlaczego warto złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu PFRON?
To ostatnia szansa w 2025 roku – program oferuje ogromne wsparcie finansowe, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 185 000 zł, bez żadnych kryteriów dochodowych. Jeśli potrzebujesz kupić dostosowane auto – warto już teraz przygotować wszystkie dokumenty, żeby złożyć wniosek 1 sierpnia 2025!
Co można zrobić już dziś:
- Załóż profil zaufany, jeśli go nie masz.
- Zgromadź dokumenty - orzeczenie, zaświadczenie, prawo jazdy, oświadczenia.
- Przed 1 sierpnia zarejestruj się w SOW i sprawdź dane.
- 1 sierpnia po god10:00 złóż wniosek - im szybciej tym lepiej.