Dofinansowanie do zakupu samochodu 2025 - kto może skorzystać?

O dofinansowanie do zakupu samochodu mogą się ubiegać:

  • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które poruszają się wyłącznie na wózku inwalidzkim i nie mogą się z niego same przesiąść na fotel samochodowy.
  • Osoby niepełnosprawne jako kierowcy, jak i ich opiekunowie, jeśli potrzebny jest samochód przystosowany do przewozu.

Na jaki samochód można uzyskać dofinansowanie?

Samochód na który chcemy uzyskać dofinansowanie może być nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat i musi być od razu dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy.

Ważne: Nie można składać wniosku na auto, które dopiero chcemy przystosować.

PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu - ile można dostać?

Dla kierowcy na wózku:

  • Do kwoty 150 000 zł – 80% wartości
  • Nadwyżka od 150 000 do 250 000 zł – 50%
  • Od 250 000 do 300 000 zł – 30%
  • Powyżej 300 000 zł – brak dopłaty

Dla pasażera na wózku:

  • Do 130 000 zł – 85% wartości
  • Od 130 000 do 200 000 zł – 50%
  • Od 200 000 do 230 000 zł – 30%
  • Powyżej 230 000 zł – brak dopłaty

Maksymalne dofinansowanie do samochodu:

  • Kierowca: nawet 185 000 zł
  • Pasażer/opiekun: do 154 500 zł

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu?

  • Wnioski można składać wyłącznie online przez System Obsługi Wsparcia (SOW) – wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
  • Należy dołączyć - skan orzeczenia, zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 120 dni), prawo jazdy (dla kierowców), oświadczenie o niewykorzystaniu i nie sprzedaży auta przez 60 miesięcy .

Co dalej po złożeniu wniosku?

  • Wnioski oceniane są według punktacji i kolejności wpływu, do wyczerpania puli.
  • Decyzja wydawana jest do 45 dni, umowa jest ważna maksymalnie 15 miesięcy.

Dlaczego warto złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu PFRON?

To ostatnia szansa w 2025 roku – program oferuje ogromne wsparcie finansowe, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 185 000 zł, bez żadnych kryteriów dochodowych. Jeśli potrzebujesz kupić dostosowane auto – warto już teraz przygotować wszystkie dokumenty, żeby złożyć wniosek 1 sierpnia 2025!

Co można zrobić już dziś:

  • Załóż profil zaufany, jeśli go nie masz.
  • Zgromadź dokumenty - orzeczenie, zaświadczenie, prawo jazdy, oświadczenia.
  • Przed 1 sierpnia zarejestruj się w SOW i sprawdź dane.
  • 1 sierpnia po god10:00 złóż wniosek - im szybciej tym lepiej.