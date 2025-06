ZUS: Rekordowa liczba seniorów pracuje legalnie mimo prawa do emerytury

"Pod koniec 2024 r. legalnie pracowało zarobkowo aż 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury. Od początku tej dekady liczba pracujących emerytów rośnie co roku o kilka procent, a tych, którzy decydują się na przesunięcie emerytury poza wiek 60/65 lat – tylko o 1 proc. rocznie" – to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o które poprosiła "Rzeczpospolita".

Seniorzy wybierają pewne pieniądze teraz, bo boją się niskiej emerytury w przyszłości

"Ludzie wolą wróbla w garści niż gołębia na dachu. Dzieje się tak z kilku przyczyn: potrzeby bieżących pieniędzy, braku pełnego zaufania do systemu emerytalnego oraz tego, że nie zastanawiamy się, że za 10–20 lat, gdy już naprawdę nie będziemy mogli pracować ze względu na zdrowie i samopoczucie, zostaniemy z emeryturą niższą, niż gdybyśmy opóźnili moment jej pobrania. A nasze wydatki, choćby związane ze zdrowiem, nie zmaleją" – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH.

"To jest naturalne" – dodaje prof. Jacek Męcina z UW.

"Ludzie liczą swoje pieniądze teraz. Dodatkowo, jeśli pracują na etacie, mają zlecenie, to mają nadzieję, że uda im się dodatkowo podwyższyć emeryturę. Nie zastanawiają się nad tym, czy i ile zyskaliby, gdyby odłożyli decyzję o przejściu na emeryturę o kilka lat" – mówi prof. Męcina.