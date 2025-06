Renta wdowia to nowe świadczenie, które pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Dla wielu seniorów oznacza to realne wsparcie finansowe, które odczują już w lipcu. Część beneficjentów otrzyma podwójne przelewy związane z rentą wdowią. Jak to możliwe? W artykule wyjaśniamy tę sytuację oraz tłumaczymy, kto może skorzystać z nowych zasad, jakie formalności należy dopełnić oraz co zmieni się w 2027 roku.

Czym jest renta wdowia i kto może ją otrzymać?

Renta wdowia to nowe świadczenie, które umożliwia połączenie dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od lipca 2025 roku świadczeniobiorcy będą mogli otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. To sam senior zdecyduje, które świadczenie ma być podstawowym.

Aby ubiegać się o rentę wdowią, należy spełnić konkretne warunki:

wdowy muszą mieć ukończone 60 lat, a wdowcy 65 lat,

małżonkowie musieli pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

konieczne jest nabycie prawa do renty rodzinnej lub własnego świadczenia,

wnioskodawca nie może pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Renta wdowia. Kto dostanie dwa przelewy w lipcu 2025?

W przypadku, gdy świadczenia wypłacane są przez różne instytucje (np. ZUS i KRUS), część seniorów może otrzymać dwa oddzielne przelewy. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy jedno świadczenie wypłacane jest przez ZUS, a drugie przez inny organ rentowy. Według ZUS, taka sytuacja może objąć nawet 300 tys. osób.

W praktyce oznacza to, że:

jeden przelew pochodzić będzie z instytucji wypłacającej podstawowe świadczenie,

drugi będzie wypłacany przez organ odpowiedzialny za 15-procentowy dodatek.

Renta wdowia 2025. Terminy wypłat w lipcu - harmonogram

ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w sześciu terminach każdego miesiąca. Osoby, które otrzymają rentę wdowią, mogą spodziewać się wypłat w jednym z poniższych dni:

1 lipca 2025 r.

6 lipca 2025 r.

10 lipca 2025 r.

15 lipca 2025 r.

20 lipca 2025 r.

25 lipca 2025 r.

To, którego dnia nastąpi przelew, zależy od wcześniej przypisanego terminu wypłaty konkretnego świadczenia. ZUS nie zmienia tych terminów po przyznaniu renty wdowiej.

Ważny termin: wniosek o rentę wdowią do 31 lipca 2025

Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca, wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 roku. W przypadku późniejszego złożenia dokumentów, renta wdowia będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Zgłoszenia można dokonać:

osobiście w placówce ZUS,

elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),

pocztą tradycyjną.

Decyzje o przyznaniu świadczenia będą przesyłane przez instytucję wypłacającą część 15 proc. Drugą informację – o kontynuacji wypłaty świadczenia podstawowego – prześle odpowiedni organ rentowy.

Renta wdowia 2025. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Osoby ubiegające się o rentę wdowią muszą mieć przyznane prawo do obu świadczeń. Jeśli do tej pory nie pobierały jednego z nich (np. renty rodzinnej), muszą najpierw złożyć oddzielny wniosek o to świadczenie. Dopiero potem mogą złożyć wniosek o rentę wdowią.

W przeciwnym razie ZUS odrzuci wniosek z powodu braku podstawy prawnej. Dlatego warto skonsultować się z pracownikiem ZUS lub skorzystać z pomocy doradców emerytalnych.

Zmiany od 2027 roku: renta wdowia będzie wyższa

Zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2024 r. o rencie wdowiej (Dz.U. 2024 poz. 482), od stycznia 2027 r. nastąpi podwyższenie częściowego świadczenia z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to realny wzrost dochodów seniorów korzystających z renty wdowiej.

Renta rodzinna, emerytura, renta z tytułu niezdolności: co można łączyć?

Nowe przepisy otwierają możliwość łączenia różnych świadczeń, co do tej pory było ograniczone. Dla wielu seniorów to szansa na realne podreperowanie budżetu domowego. Warto jednak znać zasady:

nie można pobierać pełnej emerytury i pełnej renty rodzinnej jednocześnie,

jedno świadczenie przysługuje w całości, drugie w części,

wybór świadczenia podstawowego należy do seniora.

Renta wdowia a podatki i inne świadczenia

Renta wdowia traktowana jest jako świadczenie emerytalne i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W zależności od sumy świadczeń, może wpłynąć na:

prawo do zasiłków z opieki społecznej,

z opieki społecznej, możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej,

prawo do dodatku mieszkaniowego.

Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy uzyskanie dodatkowego świadczenia nie spowoduje utraty innych form wsparcia.