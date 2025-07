Banki przykręcają kurek z gotówką. Więcej pieniędzy nie da się wypłacić

Płacimy kartą, telefonem, zegarkiem, BLIKIEM, a portfele zapełniamy… paragonami. Ale wystarczy jedna awaria, nieprzewidziany wydatek albo „gotówkowy alarm”, by nagle banknoty stały się bezcenne. Wtedy wszyscy ruszamy do bankomatu. Tylko że tu często czeka nas zderzenie z rzeczywistością: limit. I to nie zawsze taki, jakiego się spodziewamy.