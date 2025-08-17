Regularne przeglądanie ofert bankowych

Z danych wynika, że 44 proc. badanych regularnie przegląda oferty produktów bankowych związanych z oszczędzaniem. Najczęściej są to osoby powyżej 60. roku życia (51 proc.) i czterdziestolatkowie (50 proc.), a najrzadziej – osoby w wieku 18–29 lat (37 proc.). Na częstotliwość poszukiwania najlepszych warunków wpływa również miejsce zamieszkania – aktywni są zarówno mieszkańcy największych aglomeracji (49 proc.), jak i małych miasteczek (47 proc.).

Lojalność wobec banków i produktów

Według raportu 42 proc. ankietowanych pozostaje lojalnych wobec jednego banku lub produktu. W tej grupie przeważają kobiety – 49 proc. z nich nie przenosi oszczędności, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 34 proc. Podobną postawę prezentuje połowa respondentów w wieku 18–29 lat. Odwrotnie jest w przypadku najstarszych badanych – 28 proc. osób po 60. roku życia deklaruje, że regularnie zmienia bank lub produkt oszczędnościowy.

Wzrost świadomości finansowej Polaków

„Akumulowanie środków na przyszłość czy większe krótkoterminowe wydatki wymagają odpowiedniego planu. (...) Rosnąca liczba osób monitorujących oferty oszczędnościowe dostępne na rynku może świadczyć o wzroście świadomości finansowej Polaków. Widać to również po decyzjach o lokowaniu kapitału tam, gdzie jest największy potencjał zysku” – wskazała cytowana w raporcie Magdalena Drążkowska, starsza menadżerka ds. produktu w Santander Consumer Banku.

Brak korzystania z profesjonalnej pomocy finansowej

Badanie pokazało również, że większość Polaków nie korzysta z profesjonalnej pomocy w oszczędzaniu– 79 proc. ankietowanych nigdy nie zasięgało porady doradcy finansowego, a jedynie 16 proc. zrobiło to choć raz. Panowie (18 proc.) częściej niż panie (15 proc.) korzystali z takiego wsparcia, podobnie jak czterdziestolatkowie (24 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących od 50 do 250 tys. mieszkańców (21 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 18-29 kwietnia 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.